Olidata educa i più giovani ad un corretto utilizzo del web

Olidata apre le porte della sua sede romana a figli di dipendenti (circa 250 con un’età media di 40 anni) e clienti.

La società ha deciso di lanciare un messaggio chiaro per contrastare il cyberbullismo e far conoscere rischi e pericoli del web ai più giovani, i principali utilizzatori di social ed internet in generale.

Grazie ad una mattinata di confronto ed interazione, i professionisti Olidata mostreranno come interfacciarsi correttamente alla rete. Già più di 60 i ragazzi iscritti attualmente all’evento Safe Surfer, tutti compresi nella fascia di età tra gli 8 ed i 13 anni. Parteciperanno attivamente alle diverse sessioni che forniranno linee guida su come riconoscere le fake news, tentativi di phishing e molto altro.

Attraverso il gaming, i partecipanti dovranno riconoscere tentativi di attacco o segnalare azioni sospette o inappropriate.

Al centro, la tematica del cyberbullismo. Secondo recenti stime, infatti, il 65% dei giovani dichiara di essere stato vittima di violenza e tra questi il 63% ha subito atti di bullismo e il 19% di cyberbullismo. Colpiti indistintamente ragazze e ragazzi (le prime più vittime di cyberbullismo).

Al termine della mattinata, si cimenteranno tutti nel quiz finale che comporterà l’ottenimento dell’attestato di partecipazione alla sessione” Olidata.

“La tecnologia e la rete sono strumenti imprescindibili nella vita di tutti i giorni. Agevolano numerose operazioni ed i nostri ragazzi ne sono giustamente attratti. Sono loro i primi utilizzatori del web ma hanno bisogno di strumenti che li guidino, per non cadere vittime di spiacevoli fenomeni sempre più presenti. Siamo partiti da qui, dalla necessità di educare i nostri figli, quando abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa. Pensata per i figli dei nostri dipendenti ma non solo, abbiamo esteso l’invito anche a parenti e amici, oltre che ai nostri clienti. Sarà un momento di condivisione e di gioco, ma finalizzato a rendere consapevoli ragazze e ragazzi di quali rischi si corrono” commenta Claudia Quadrino, AD Olidata.

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia