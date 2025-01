Befana dei Clochard: anche Giusy Versace tra i volontari

Il 2025 si apre per Giusy Versace all’insegna della solidarietà. Nella giornata dedicata alla Festa dell’Epifania, la Versace ha preso parte alla ‘Befana dei Clochard‘, il tradizionale pranzo offerto ai senzatetto di Milano, promosso dall’associazione di volontariato meneghina ‘City Angeles’ e accolto nelle eleganti sale dello storico hotel Principe di Savoia a Milano.

Molti erano i volti noti dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni che hanno servito i 200 senzatetto con i piatti prelibati preparati da Christian Garcia, chef personale del Principe Alberto di Monaco e da Fabrizio Cadei, executive chef dell’hotel.

‘Ho partecipato più volte ad iniziative benefiche dei City Angeles – racconta Giusy Versace – ma era la mia prima Befana dei Clochard e devo ammettere che è stata un’esperienza davvero bella e toccante. Offrire un pasto caldo, tra l’altro di altissima qualità, e regalare qualche ora di spensieratezza, calore e allegria ha restituito il sorriso a molti degli invitati e di conseguenza anche a noi volontari. Sono stata particolarmente colpita dal gesto di dignità di due donne che ho incontrato alla toilette: dopo essersi lavate le mani, cercavano di ripulire e asciugare al meglio il lavabo con un panno di carta perchè, mi hanno spiegato, volevano restituire pulito il luogo che le ha accolte con tanto calore. E poi, mi ha fatto sorridere e riflettere il fatto che continuavano a guardarsi allo specchio, come se fosse la loro prima volta. Qui ho capito che un gesto che per noi è banale, per altri può essere una novità!”

