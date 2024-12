Inaugurato sabato 7 dicembre Senstation Winter, l’evento di Natale che si terrà sino al 6 gennaio davanti alla Stazione Centrale di Milano, nonché progetto di Grandi Stazioni Retail per la cittadinanza. Tanti i milanesi, e non solo, arrivati nel week end per animare la pista di pattinaggio posta ai piedi del grande albero.

Il progetto è stato concepito e sarà realizzato da AADV Entertainment, realtà italiana consolidata nell’ideazione e produzione di format originali di live entertainment.

Senstation Winter è aperto tutti i giorni dal 07.12.2024 al 06.01.2025 dalle ore 10.00 alle ore 23.00 e l’ingresso è totalmente gratuito. A pagamento soltanto l’eventuale noleggio dei pattini al costo di 8 euro.

Per maggiori informazioni: www.senstation.it

