Mariagrazia Fanchi è il nuovo presidente della Fondazione Lombardia Film Commission. Lo ha deciso la Giunta di Regione Lombardia, approvando la delibera proposta dal presidente Attilio Fontana.

Direttore dell’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Mariagrazia Fanchi è anche professore ordinario di Cinema, fotografia e televisione. Inoltre, coordina il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione per l’Impresa, i Media e le Organizzazioni Complesse e IMACS, International Master in Audiovisual and Cinema Studies.

“Si apre un nuovo capitolo – hanno commentato il presidente Fontana e l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – per Lombardia Film Commission. Con questa nomina ci sarà un forte impulso nella produzione audiovisiva di qualità, fondamentale per diffondere ulteriormente l’immagine positiva della nostra regione. Riteniamo che il rilancio di questo ente sia prioritario, non solo per la crescita culturale del territorio, ma anche per aumentare l’attrattività della nostra splendida Lombardia”.

