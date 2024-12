Peter White, fuori “Aperitivo”, il nuovo Ep

È disponibile da venerdì 6 dicembre “Aperitivo”, il nuovo EP dell’apprezzato cantautore Peter White. L’artista ha regalato un’anteprima del progetto pubblicando, venerdì 29 novembre, il singolo “Tieni per me”.

Un EP diverso dagli ultimi progetti discografici dell’artista, che qui si approccia alle sonorità che lo hanno fatto innamorare della musica, quelle del grande cantautorato italiano. Un nuovo capitolo della storia musicale di Peter White, che dimostra così di essere un artista instancabile e alla continua ricerca di un’evoluzione, pur rimanendo fedele a se stesso e coerente con tutti i suoi lavori precedenti, con cui è stato consacrato come uno dei cantautori più interessanti della nuova generazione.

Spesso mi capita di dire, un po’ per scherzare, che sono nato nella decade sbagliata, anche se allo stesso tempo sono fieramente figlio del mio tempo – racconta Peter White – Ecco perché “Aperitivo” è il punto di incontro perfetto di questo splendido ossimoro. Le mie canzoni vorrebbero rispecchiare questa fusione di epoche, richiamando i brani che mi facevano sentire i miei genitori e i miei nonni, come per esempio “Parlami d’amore Mariù”, “Non Arrossire” e “Senza fine”. Quel tipo di musica che richiama alla mente l’immagine di una barchetta che ondeggia placidamente nel mezzo di un’estate, sopra un mare scintillante, con due calici di vino. Il tutto ovviamente pervaso dalla magia del bianco e nero e da una certa eleganza nel vestire. Mi è piaciuto scrivere, suonare, cantare e immaginare questo album, creandolo passo dopo passo.

La tracklist si apre con “Non mi scorderò mai”, un brano che nasce e trae ispirazione dal periodo dell’anno in cui le giornate si allungano, il sole comincia a farsi sentire ma un piacevole vento riesce ancora a dialogare con il caldo incombente. Una canzone che viaggia libera, con un testo che riflette bene il momento che l’artista sta vivendo e crea un altro ponte tra le sonorità del passato e i giorni nostri.

Segue la focus track “Dolceamara malinconia”, un pezzo dal ritmo avvolgente, che cattura i sentimenti dell’ultimo momento trascorso insieme a qualcuno che sta per andare via. Il testo racconta con sensibilità l’istante in cui ci si rende conto che un legame è giunto al termine. Non c’è rabbia, solo il desiderio di fermare il tempo per un attimo, di trattenere quei frammenti preziosi prima che diventino memorie.

La traccia successiva è “Tieni per me”, che racconta di un amore finito ma mai davvero dimenticato. Parla di incontri immaginati, sguardi che sembrano incrociarsi per un attimo, lasciando una scia di ciò che poteva essere. Il testo esprime con delicatezza la volontà di conservare qualcosa dell’altro, anche solo un riflesso, mentre si tiene stretto il proprio mondo di ricordi. La melodia, dolce e malinconica, accompagna questa storia lasciando spazio a una struggente nostalgia.

È poi la volta di “L’ora d’oro”, il pezzo uscito a giugno con cui Peter White ha ufficialmente intrapreso l’approfondimento verso sonorità retrò, rivisitandole e riproponendole nella sua personale chiave contemporanea. Un brano in cui il cantautore si lascia completamente trasportare dalla musica e dalla sperimentazione, attingendo a ciò che ha sempre amato: la canzone d’autore italiana.

L’EP si chiude con “Mare di champagne”, traccia dal ritmo vivace e poetico, che racconta l’effetto magnetico di una persona che lascia dietro di sé una scia di caos e fascino. La città sembra ubriacarsi al suo passo, mentre lui la osserva da lontano, incapace di sfuggire ai ricordi. Ogni verso è un tributo amaro a una musa che continua a ispirare ma che ormai appartiene solo al passato.

