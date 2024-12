Percorsi di pace: incontri, fiaccolata e confronto con la comunità Neve Shalom Wahat al-Salam

pace non si costruisce a parole, ma attraverso la conoscenza reciproca e gesti concreti di fraternità. L’Amministrazione comunale di Rho, Caritas Cittadina e il Consiglio cittadino dei Migranti, che da anni lavorano a percorsi di pace, organizzano per le prossime settimane una serie di appuntamenti volti a permettere approfondimenti culturali e a manifestare il desiderio di pace, di fronte ai conflitti che affliggono le popolazioni di numerosi Paesi e che generano un clima generale di preoccupazione per il futuro di tutti.

L’attenzione si concentra, in particolare, su quanto avviene in Israele, in Palestina e in Medio Oriente. Per capire meglio le situazione di Gaza e le tensioni che si vivono è stato invitato il direttore di Asia News Giorgio Bernardelli, che già è stato presente a Rho lo scorso 9 aprile, proponendo un’analisi lucida e dettagliata della situazione che partiva dalla storia di una terra tormentata da oltre un secolo.

Giorgio Bernardelli, giornalista, dirige anche la rivista Mondo e Missione, testata promossa dal Pime. Alla Terra Santa ha dedicato tre libri: Gaza. Incatenati a un sogno (2005), Oltre il muro (2005) e Antisemitismo. Una categoria fuori controllo (2007). Ha curato la mostra itinerante Giusti dell’Islam sulle storie dimenticate dei musulmani che salvarono la vita ad alcuni ebrei durante la persecuzione nazista.

L’appuntamento è in calendario venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 21 al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19. Titolo della serata: “La guerra in Medio Oriente – Il mondo dopo il 7 ottobre 2023”.

Sabato 18 gennaio 2025 alle ore 20.30, all’Auditorium Maggiolini di via De Amicis 15, è previsto un concerto per la pace con cori e danze da tutto il mondo, con ingresso libero.

La giornata clou dei Percorsi di Pace sarà domenica 19 gennaio 2025. A partire dalle ore 15.00, all’Auditorium Padre Reina di via Meda 20, “Parole e canti di pace: giochi, letture, laboratori per bambini e famiglie”, in collaborazione con #Oltreiperimetri e Leggi che ti passa.

Poco prima delle ore 18.00 ci si radunerà in Piazza San Vittore, dove confluiranno anche Sindaci e rappresentanti di altri Comuni che aderiscono al Coordinamento La Pace in Comune. Alle ore 18.00 partirà la Fiaccolata per la pace, che percorrerà le vie del centro. A chiudere, di nuovo sulla piazza centrale, il discorso del Sindaco di Rho Andrea Orlandi, presidente del Coordinamento La Pace in Comune. Verrà srotolata una enorme bandiera arcobaleno, di 12 metri per 10 metri, che rappresenterà il desiderio di pace dei rhodensi, degli rappresentanti di altri Comuni del territorio e di tutti coloro che vorranno unirsi a questo gesto.

Al termine, ci si sposterà di nuovo all’Auditorium di via Meda 20 dove dalle ore 19.30 sarà a disposizione dei presenti un apericena multietnico.

Alle ore 20.30 l’evento più significativo del programma, dal titolo “Facciamo la Pace? Da desiderio di tutti a possibilità di ciascuno”.

Potremo ascoltare le esperienze di Shireen Najjar e Dorit Alon Shippin del villaggio Neve Shalom Wahat al-Salam, comunità che da oltre 50 anni, in Israele, è un modello di convivenza pacifica, democrazia e dialogo tra ebrei israeliani e palestinesi.

Il calendario prosegue con altre date. Termineranno, infatti, nel nuovo anno gli incontri con Gianni Vacchelli per il ciclo “Ascoltando grandi maestri/e di pace, di vita e di risveglio”. Il 21 gennaio 2025, alle ore 21 a Villa Burba, in corso Europa 293, tema della serata sarà Etty Hillesum, “donna del futuro”: per una spiritualità integrale. Il 18 febbraio 2025, sempre alle 21 a Villa Burba, La lotta di Vandana Shiva: dall’avidità alla cura.

Infine, in marzo e aprile sono previste serate sul tema Finanza e Pace.

“La collaborazione con Caritas e Consiglio migranti ha portato a elaborare un ricco calendario per questi Percorsi di pace – spiega l’assessore alla Pace Paolo Bianchi – La volontà di accorciare le distanze, tendendo la mano e cercando di comprendere le ragioni degli uni e degli altri, ha portato a ideare un approfondimento storico culturale, per il quale ringrazio Giorgio Bernardelli, e una serata di confronto con due donne, una palestinese e una ebrea, che hanno scelto di vivere nella stessa comunità, per dimostrare che la convivenza è possibile. Invito tutti a partecipare alla fiaccolata: scendere per le strade, ascoltando pensieri di pace, sarà il nostro modo per dire no a ogni guerra e a ogni prevaricazione”.