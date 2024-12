Nella mattinata di martedì 3 dicembre, gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano unitamente a personale di Polizia Locale hanno effettuato un servizio nell’area della stazione ferrovia di Milano Rogoredo.

In particolare, gli agenti Polfer hanno intensificato i controlli all’interno della stazione ferroviaria, mentre gli Agenti di Polizia Locale hanno effettuato controlli nell’area esterna dello scalo, anche con unità cinofile, all’interno del sottopasso e nelle aree nella stazione della metropolitana.

L’attività ha portato al deferimento in stato di libertà di un soggetto per violazione dell’Ordine dell’Autorità (ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale), sono stati sanzionati amministrativamente tre soggetti in quanto in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sono stati redatti tre ordini di allontanamento per 48 ore dalla stazione ferroviaria in argomento (daspo urbano), un soggetto è stato sanzionato amministrativamente poiché inottemperante a un ordine di allontanamento per 48 ore e infine è stato verbalizzato un soggetto poiché ha attraversato i binari.

Si sottolinea che gli agenti impiegati di servizio hanno sequestrato circa 20 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e 4 grammi di cocaina.

