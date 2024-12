Comuni premiati da «Comuni Ricicloni» di Legambiente

Anche nel 2024 Legambiente ha premiato il territorio di CEM e i suoi standard di raccolta differenziata e di qualità del rifiuto raccolto. Ben 44 su 76 Comuni soci hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento soddisfacendo al requisito di una produzione di secco annuo inferiore ai 75 Kg per abitante

Sono stati 44 Comuni i Comuni CEM permiati sui 404 totali individuati da Legambiente come i più virtuosi in Lombardia. Ma c’è un valore aggiunto in più: dei 44 comuni di CEM premiati, 40 hanno introdotto Ecuosacco.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto dai nostri Comuni – dice Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente – perché dimostra come gli sforzi delle Amministrazioni e dei cittadini vengano ben ripagati. In particolare, visti i risultati, emerge in modo preponderante come il progetto Ecuosacco sul quale CEM ha molto puntato, sia davvero la carta vincente per una reale riduzione del secco nei nostri Comuni e una sostenibilità sempre più diffusa”.

Presente alla mattinata di Legambiente il Direttore tecnico di CEM Paolo Grassi che, ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo “Evoluzione nella gestione dei rifiuti” in cui ha raccontato i successi del territorio servito da CEM grazie a Ecuosacco ma anche i tanti progetti per migliorare ulteriormente le performance della differenziata (ad es. attraverso un nuovo modello di raccolta nelle scuole, nelle sagre e nei mercati), per ridurre l’impronta di CEM sull’ambiente (ad es. puntando sui mezzi elettrici e sull’energia autoprodotta) e per sensibilizzare sempre di più i cittadini (ad es. con informazioni multilingua e la diffussione del plogging).

