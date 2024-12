Aperte le iscrizioni per aderire alla seconda edizione di “Scuola al Cubo”, l’originale e innovativa iniziativa didattica per avvicinare alunni e alunne a Rubik’s, l’originale Cubo di Rubik, un gioco educativo che allena le loro capacità logiche e sviluppa la loro creatività. L’iniziativa, rivolta agli insegnanti e alle classi quinte della scuola Primaria e a tutte le classi della scuola Secondaria di Primo Grado, nasce dalla collaborazione tra Parole O_Stili, progetto di sensibilizzazione contro la violenza delle parole, e Spin Master, azienda produttrice del cubo di Rubik, inventato nel 1974 dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik.

L’obiettivo del progetto è accompagnare ragazzi e ragazze in un viaggio ludico e didattico che li aiuta a sviluppare competenze digitali, matematiche e tecnologiche, grazie al legame indissolubile che il rompicapo più famoso al mondo ha con le discipline STEM. Partendo dal Cubo di Rubik, infatti, le classi scopriranno il mondo degli algoritmi analizzando il funzionamento di questo iconico poliedro per comprendere come i processi logici influenzino sia il mondo digitale che la vita quotidiana. Bambini e bambine scopriranno in che modo gli algoritmi guidano la tecnologia, acquisendo al tempo stesso la giusta consapevolezza e responsabilità per orientarsi nel mondo digitale. La seconda edizione de “Scuola al Cubo” sarà un’esperienza formativa che unisce logica, creatività e collaborazione per preparare i ragazzi alle sfide di oggi e di domani.

Gli insegnanti possono iscrivere le loro classi e partecipare alla divertente proposta sul portale di Parole O_Stili, ancheioinsegno.it. Con la scheda didattica dedicata disponibile gratuitamente sulla piattaforma, che fornisce un’introduzione divertente e pratica al Cubo di Rubik e alla logica degli algoritmi, gli insegnanti possono già iniziare l’attività in classe. I primi 100 insegnanti che completano l’attività ricevono il “Kit Insegnante”, completo di cubi di Rubik, materiali didattici e video tutorial per guidare la classe verso la risoluzione del Cubo, un percorso che combina gioco e logica in modo innovativo.

Grazie al suo appeal senza tempo, alla sua affascinante complessità e al suo design iconico, Rubik’s ha conquistato un suo insostituibile spazio nella cultura pop internazionale e intergenerazionale, appassionando milioni di persone in tutto il mondo. Una storia che unisce le generazioni, dai boomer e millennial ai ragazzi della Gen Z e Alpha, capace di ottenere milioni di visualizzazioni su piattaforme social come YouTube, Tik Tok e Twitch anche grazie ai suoi seguitissimi brand ambassador come la speedcuber e star dei social Carolina Guidetti, Hyde, il mago dei cubi di Rubik, o l’artista internazionale Giovanni Contardi, che realizza opere con il cubo di Rubik vendute a star come Will Smith, Kevin Hart e Cara Delevingne.

Per iscriversi e partecipare basta accedere al link: https://www.ancheioinsegno.it/scuola-al-cubo/.

