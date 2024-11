XXX Congresso d’Autunno Lions – Distretto 108 IB4

Uno screening per la prevenzione e cura della maculopatia, un progetto per sostenere i minori in difficoltà nel completare il loro percorso di studi e vivere una vita adeguata alla loro età, consolidare le collaborazioni con le associazioni del territorio milanese per affrontare le difficoltà delle famiglie e dei soggetti fragili legate alla crisi economica e post-pandemica.

Sono stati i temi al centro del XXX Congresso d’Autunno del Distretto Lions 108 IB4 di Milano Città Metropolitana un appuntamento importante per delineare le priorità e le strategie del nuovo anno lionistico.

Durante il congresso, i partecipanti hanno affrontato temi rilevanti per l’area metropolitana milanese, tra cui l’aumento della povertà e le disuguaglianze socioculturali. Rossella Vitali, Governatore del Distretto 108 IB4, ha rinnovato l’impegno del Distretto a intervenire per rispondere ai bisogni del territorio, con particolare attenzione alle comunità più vulnerabili e alla diversità culturale che contraddistingue Milano e il suo hinterland.

Il Congresso d’autunno è stata l’occasione anche per fare il punto sulle attività degli ultimi mesi, con l’avvio e il consolidamento di collaborazioni con associazioni e organizzazioni di rilievo come Vidas, Coopi, Asilo Mariuccia, City Angels, Fondazione Sala. Importante anche il rafforzamento delle relazioni con le istituzioni locali, tra cui Regione Lombardia e i Municipi di Milano. Il Distretto ha inoltre celebrato la nascita di un nuovo club, Milano Ovest, consolidando così la presenza lionistica sul territorio.

Tra i progetti di maggiore impatto avviati di recente, spicca “Vediamoci Chiaro”, un’iniziativa di grande portata che vede la collaborazione di Lions, del Comune di Milano, Università Bicocca e Roche, finalizzata alla realizzazione di screening per la prevenzione e la cura della maculopatia.

È stata presentata anche l’iniziativa “Nuovi Orizzonti”, che prenderà il via a breve, rivolta ai minori in difficoltà e che mira a supportare i giovani affinché possano completare il loro percorso di studi e vivere una vita sana e adeguata alla loro età, con l’obiettivo di promuovere una società più sostenibile e inclusiva.

“Il mio motto è ‘Serving is a Journey’ – ha dichiarato Rossella Vitali, Governatore del Distretto 108 IB4 Lions – L’anno che ci attende sarà davvero un viaggio collettivo, orientato a servire al meglio, rispondendo ai bisogni del nostro territorio e guardando anche oltre, verso un orizzonte internazionale. Ci guideranno due rotte: una innovativa, con nuove iniziative e partnership, e una che consoliderà tutto ciò che ci ha dato grandi soddisfazioni fino a oggi.”

Nel corso dell’incontro, il Governatore Rosella Vitali ha illustrato gli obiettivi principali per il prossimo anno lionistico: espandere la rete di solidarietà grazie all’apertura di nuovi club, intensificare la collaborazione con le istituzioni e accademie locali, in particolare i Municipi di Milano e le Università, sviluppare nuove attività mirate al contrasto della povertà, al sostegno della salute e del benessere, sensibilizzare su temi critici come la violenza di genere, attraverso eventi dedicati e progetti specifici. Infine, la promozione di nuove progettualità a supporto dei giovani Leo, per continuare a valorizzare la crescita delle nuove generazioni all’interno dell’associazione.

