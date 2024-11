I Primo Amore sono tornati con il nuovo singolo

Dopo aver conquistato il pubblico con testi profondi e melodie senza tempo, I PRIMO AMORE sono tornati tornano venerdì 22 novembre con “UN MODO PER DISTRARMI”, una ballata nostalgica che promette di accompagnarci nelle giornate autunnali.

Il brano – già disponibile in presave – esplora la fine di un amore: una separazione che, seppur intrisa di malinconia e rimpianto, si apre alla forza e alla volontà di ricominciare.

Attraverso parole toccanti e una melodia avvolgente, “UN MODO PER DISTRARMI” accompagna l’ascoltatore in un percorso di addii e nuovi inizi, in cui soul, pop e canzone d’autore si fondono per toccare le corde più autentiche della sensibilità di chi ascolta.

Le sonorità, delicate e profonde, sembrano fatte apposta per una passeggiata sotto la pioggia: quei momenti di riflessione in cui ci si lascia spazio per accogliere il cambiamento.

Il singolo è un inno alla vulnerabilità e al coraggio di andare avanti, un brano che si posiziona tra le uscite più intense della stagione, pensato per chi è alla ricerca di un accompagnamento musicale nel proprio viaggio interiore di accettazione e rinascita

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia