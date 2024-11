Il pubblico di Food Network e le legioni di fan di Harry Potter vivranno un Natale ancora più speciale in compagnia della nuova serie “HARRY POTTER: I MAGHI DELLE TORTE”, disponibile su Max nei Paesi in cui è attivo il servizio a partire dal 14 novembre e in arrivo in Italia su Food Network canale 33 il prossimo 19 dicembre alle 22:00, in anteprima streaming su discovery+ dal 13 dicembre.

La serie celebra l’universo targato Harry Potter – un fenomeno globale che continua ad affascinare – in chiave inedita, attraverso una competizione culinaria: nove squadre di pasticceri professionisti e cake designer si sfideranno per realizzare deliziosi capolavori ispirati alla saga del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Nel corso della gara, dovranno progettare creazioni sorprendenti in grado non solo di stuzzicare le papille gustative, ma anche di lasciare tutti a bocca aperta.

James e Oliver Phelps, che hanno interpreato gli amati gemelli Fred e George Weasley, saranno i padroni di casa, mentre il ruolo dei giudici sarà affidato agli chef Carla Hall e Jozef Youssef. Nel corso delle 6 puntate, si uniranno a loro anche ospiti speciali: Warwick Davis, il professor Filius Vitious nella saga, Evanna Lynch ovvero Luna Lovegood, e Bonnie Wright, che ha vestito i panni di Ginny Weasley. Oltre a valutare le opere dei concorrenti, condivideranno curiosità e aneddoti sui film.

I fan potranno rivivere il meglio della saga non solo attraverso la presenza degli attori, i loro racconti e le prove a tema, ma anche e soprattutto grazie all’ambientazione: a fare da sfondo alla gara, infatti, saranno i Warner Bros. Studios Leavesden di Londra e l’attrazione al loro interno Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, ovvero alcuni dei set originali dove il viaggio del maghetto ha preso vita sul grande schermo. I concorrenti in gara, quindi, avranno l’opportunità unica di presentare le loro creazioni in luoghi iconici come il Binario 9¾, la Sala Grande, la Banca dei Maghi Gringott, Diagon Alley, la Foresta Proibita e altri ancora.

Un gruppo di fortunati fan, inoltre, raggiungerà il set per assaggiare alcune delle preparazioni realizzate dai concorrenti. Al termine delle puntate, la squadra vincente si aggiudicherà la prima Coppa dei Maghi della Pasticceria e avrà l’opportunità di apparire nel un nuovo libro di cucina targato Harry Potter. Una competizione che unisce livelli altissimi di pasticceria e cake design alle atmosfere e ai luoghi iconici di una delle saghe più amate di sempre, il tutto in un periodo magico come quello delle Feste.

“HARRY POTTER: I MAGHI DELLE TORTE” è prodotto da Warner Horizon e theoldschool per Warner Bros. Discovery. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile in anteprima streaming su discovery+ dal 13 dicembre.

