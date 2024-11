Fujifilm Events a Modena 2 giorni con Zenzeroelimone

Il 13 e 14 dicembre 2024 FUJIFILM Italia e Officina Fotografica, invitano a Modena per due giornate di fotografia con Ilaria Toma, conosciuta sul web come Zenzeroelimone.

Un talk e un workshop offriranno l’opportunità di scoprire come catturare ritratti autentici e racconti visivi nella cornice urbana, esplorando tecniche e approcci per trasformare lo scatto in un’esperienza di connessione emotiva.

Inoltre, il 14 dicembre si potrà scoprire la tecnologia dei sistemi Serie X e gamma GFX con il Fujifilm Touch and Try experience.

