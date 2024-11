Elito pubblica il suo primo album ufficiale “DEVAGAR”

Il cantautore messicano elito annuncia l’uscita del suo primo album ufficiale “DEVAGAR”

Distribuito da The Orchard è disponibile da venerdì 29 novembre su tutte le principali piattaforme digitali con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Dopo aver pubblicato i singoli “Fantasmeado”, “Duolingo” e “Meu Cora” insieme ai videoclip ufficiali dei brani, elito presenta un nuovo progetto discografico inedito e speciale.

elito, nome d’arte di Samuel Guillermo Meléndez Zepeda, nasce a Tijuana in Messico ma a 21 anni vola oltreoceano e si stabilisce in Spagna e in un secondo momento a Pavia, dove tuttora vive. L’aver vissuto in un meltin-pot culturale come la città messicana e la vita da expat nel Vecchio Continente, hanno sviluppato in lui un forte senso di multi-culturalità che, insieme al guitalele, inseparabile compagno di viaggio, sono diventati i tratti fondamentali della sua musica. Il cantautore unisce l’indie pop di stampo internazionale ai suoni e ritmi latini, e che mescola sapientemente italiano e spagnolo per puntare ad una platea mondiale.

“DEVAGAR” è composto da 10 tracce ed è caratterizzato da un sound che spazia da suoni latini a brasiliani con melodie urban fino ad arrivare all’indie, in un storytelling pieno di texture sognanti e delicate. L’album è arricchito dai featuring con Manu Beker, acclamato artista emergente messicano indie pop, Acqua Distillata, cantautrice italiana e Lilly Yan, artista pop indipendente honduregno-statunitense di prima generazione, che con le loro collaborazioni impreziosiscono il progetto musicale, incastrando le loro rime autentiche con quelle di elito insieme alle produzioni incisive e originali curate da ThisMiss (Marco Grimaldi) per Waverb Italia, con la collaborazione di Alexander Fizzotti – già a lavoro su alcune importanti uscite della scena urban italiana.

“DEVAGAR” è un album che racconta storie d’amore e disamore, esplorando il viaggio dall’emozione travolgente dei primi incontri, pieni di novità e curiosità, fino alle sfide e alle complessità che possono portare a un cuore spezzato. In portoghese “devagar” significa “lentamente” ed è il punto di partenza e filo conduttore del disco. Un punto di partenza che però si divide in due: da un lato ci sono i momenti felici e quanto vorremmo a volte poter fermare il tempo e far passare “lentamente” quegli attimi. Allo stesso tempo però quando si è tristi, tutto scorre piano e la sofferenza sembra non finire mai. Ma proprio in questa dualità, nella ricerca continua di equilibrio tra momenti belli e tristi, che la costante rimane sempre quella percezione del tempo che trascorre “devagar”.

Il disco si apre con “Gènesis”, un brano carico di energia in cui l’artista racconta quel momento speciale dell’innamoramento dove c’è passione e sentimento e prosegue poi con “Pijamada” feat. Manu Beker, dalle melodie urban e sognanti con un riff di chitarra che ti trasporta all’interno del pezzo attraverso le voci eleganti e raffinate dei due artisti che si uniscono perfettamente. L’album continua con “Duolingo” che descrive una storia d’amore finita in cui sono state interrotte tutte le comunicazioni tranne che su Duolingo, dove essendo ancora amici, ognuno riceve le notifiche dell’altro. Invece “Durante”, è una traccia sentita e sincera caratterizzata da atmosfere malinconiche, tra dubbi e sentimenti che non sembrano mai svanire in cui elito si chiede se quella persona importante l’abbia mai davvero amato e invece in “Cómo”, l’artista con il cuore spezzato non sa come andare avanti ma si promette che starà bene. “Respira” feat. Acqua Distillata, è un brano introspettivo caratterizzato da un sound r&b con melodie magiche e sognanti in cui la voce delicata di Acqua Distillata si intreccia con quella di elito in un insieme di suoni originali ed evocativi. Il progetto musicale continua con “Fantasmeado”, un pezzo sincero e autentico in cui l’artista racconta di una storia d’amore dove all’improvviso l’altra persona sparisce senza un motivo, lasciando solo domande e interrogativi, invece in “Meu Cora” racconta di quel momento in cui si realizza che quella persona non tornerà più e ti spezzerà il cuore, ma non sai quando succederà e come riuscirai a superarlo, poi l’album prosegue con “Hable con mi ex” feat. Lilly Yan, una canzone contraddistinta da melodie armoniose per una ballata romantica e delicata. Il disco si conclude con “Morango”, uno sketch parlato e amichevole.

elito presenterà live “DEVAGAR” per la prima volta sabato 30 novembre da Studio Cemento per un concerto unico e irripetibile già andato sold out.

ELITO

Instagram – Spotify – YouTube – TikTok

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia