Concerto gratuito cori LGBTQIA+ al teatro LaBolla di Bollate

Sabato 9 novembre alle ore 20:30 il Teatro LaBolla di Bollate (P.za della Resistenza, 32) ospiterà This is US, un evento musicale unico organizzato in occasione del Coming Out Day. Sul palco si alterneranno cinque cori LGBTQIA+ provenienti da diverse città italiane per una serata all’insegna della diversità, della libertà di autodeterminare le proprie scelte e di una società aperta e plurale, dove ognuno possa trovare il proprio posto.

This is US vedrà l’esibizione di Checcoro (Milano), Diversa Vox (Sesto San Giovanni), Fuori dal Coro (Bergamo), Qoro (Torino) e The Good News Female Gospel Choir (Milano), in uno spettacolo che vuole essere un messaggio di apertura e riflessione, supportato dal Patrocinio del Comune di Bollate.

Condotto dall’esuberante Lawanda Gastrica, lo spettacolo offrirà un viaggio musicale che spazierà dal pop al rock, fino a brani della tradizione, con arrangiamenti a cappella e accompagnamenti strumentali. Ogni coro porterà la propria identità e il proprio stile, con coreografie e interpretazioni che arricchiranno l’esibizione rispecchiando la bellezza della pluralità.

Checcoro, Diversa Vox, Fuori dal Coro, Qoro e The Good News FGC fanno parte di Cromatica, l’associazione dei cori italiani Arcobaleno che promuove e supporta le rivendicazioni e la cultura della comunità LGBTQIA+ attraverso il canto corale, da sempre mezzo e simbolo dei movimenti di liberazione.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

