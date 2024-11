In seguito allo sciopero generale del settore proclamato dalle Organizzazioni sindacali CGIL e UIL per l’intera giornata di venerdì 29 novembre 2024, CEM Ambiente comunica che potrebbero verificarsi interruzioni parziali o totali dei servizi svolti sul territorio ma che, in ogni caso, saranno garantiti i servizi minimi.

Con l’occasione la direzione di CEM precisa anche che le motivazioni che originano lo sciopero, non riguardano direttamente la realtà aziendale.

