“Amanda” inno Giornata contro la violenza sulle Donne

Si rispettano e restano insieme nonostante la diversità di orientamento, sono le Cimici Carabiniere Amanda e Armando protagoniste del video “Amanda” del cantautore Igor Nogarotto studente della Sapienza

I 2 Insetti battezzati Amanda “colei che deve essere amata” e Armando “uomo armato” si accoppiano restando per tutto il tempo attaccati l’uno all’altra, in una sorta di danza che può durare dalle 12 ore ai 7 giorni. Come nelle dinamiche relazionali gli amanti a volte marciano armonicamente nella stessa direzione, altre volte uno cerca di prevalere trascinando l’altro verso la propria di direzione, ma anche nel momento dello scontro restano uniti.

“Amanda Tu devi essere amata lo vuoi per definizione lo richiede il tuo nome”. Così Nogarotto esprime nel testo il valore del rispetto dovuto alle Donne.

La storia di Amanda e Armando è la metafora di una relazione problematica che però non diventa tossica, che resiste nonostante contrasti anche duri e nonostante la volontà di prevaricare sull’altro: tutto avviene nel rispetto reciproco, senza superare il limite della sana competizione sfociando nella violenza.

“È il mio ideale di relazione, quella in cui le 2 identità devono manifestarsi senza essere represse e confrontarsi anche con toni accesi, ma dalla sintesi dialettica se ne deve uscire insieme, più consapevoli ed evoluti” ci racconta Igor Nogarotto “Sembrano 2 esseri umani anche perché sul dorso hanno disegnato un viso stilizzato. Le loro schiene sono in continuità a formare un corpo unico palindromo bocca naso occhi occhi naso bocca“.

Video Amanda e Armando: https://youtu.be/hjV1F6f705U

Prosegue Nogarotto: “Studiando Biologia alla Sapienza di Roma (facoltà Psicologia) ho appreso che dalle ricerche del biologo tedesco Hermann Henking la Cimice Carabiniere o RossoNera è stata fondamentale nella genetica per la scoperta dei cromosomi X Y che determinano il sesso degli esseri viventi“. Da qui nasce l’idea di andare alla ricerca di 2 Cimici in amore: “Ho impiegato settimane girando per prati e boschi per scovare e riprendere la scena dell’accoppiamento”.

