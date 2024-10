Quest’anno Sabrina Carpenter è stata una delle artiste più ascoltate al mondo su Spotify e i suoi ultimi brani hanno tagliato un traguardo dopo l’altro. Da oggi arriva in rotazione radiofonica in Italia “Taste”, terzo singolo estratto da “Short N’ Sweet”, sesto album in studio della popstar. È inoltre disponibile in esclusiva nello shop Universal lo speciale vinile 7’ di “Taste”, la cui grafica riporta alcune delle scene più iconiche del videoclip.

Collocandosi nel macro-tema delle difficoltà relazionali ampiamente esplorato dalla cantautrice, “Taste” vuole raccontare l’influenza duratura che si ha sull’ex partner dopo la fine di una storia e lo fa tanto nel testo quanto nel video musicale. Il video, diretto da Dave Meyers e interpretato da Jenna Ortega e Rohan Campbell, include infatti riferimenti espliciti a pellicole quali “La morte ti fa bella”, “Kill Bill: Volume 1” e “Psyco”. In Italia al debutto di “Short N’ Sweet”, “Taste” si è posizionato subito #1 nella playlist ufficiale di Spotify New Music Friday, seguita da altri due brani dello stesso album “Slim Pickins” (#10) e “Bed Chem” (#20).

“Short n’ Sweet”, pubblicato il 23 agosto su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, è stato indubbiamente uno degli album dei più attesi del 2024 e, mescolando ironia e romanticismo all’interno di melodie squisitamente pop, ha coronato una serie di successi che hanno accompagnato la superstar nel corso dell’intero anno. Sabrina Carpenter ha scritto l’album con la collaborazione di Amy Allen, Julia Michaels e Steph Jones, insieme a John Ryan, Julian Bunetta e Jack Antonoff, che ha anche prodotto l’intero progetto. Le 12 tracce che compongono “Short n’ Sweet”, diversificate ma coerenti tra loro, rendono questo sesto album il più personale in assoluto per la cantante, contraddistinto da una sincerità che lo rende straordinariamente autentico.

In ciascuna delle ultime settimane, ben tre canzoni di Sabrina Carpenter si sono guadagnate un posto nella Top 10 della Hot 100 Billboard. Nella classifica datata 28 settembre, “Espresso” è risalita #3, “Taste” si è posizionata #8 dopo aver debuttato #2, ed infine “Please Please Please” si è ritrovata #9 dopo essere diventata il primo #1 della popstar a giugno. Grazie alla tripletta di successi, tutti estratti da “Short n’ Sweet”, il suo primo album #1 della Billboard 200, Sabrina Carpenter è la prima artista donna a ottenere una serie di cinque settimane con almeno tre Top 10 simultanee nella Hot 100 in questo decennio.

Con due grandi successi già estratti dall’album, Sabrina ha fatto la storia della musica attuale emergendo come “la prima artista donna a raggiungere la vetta delle classifiche Billboard Global 200 e Global Ex-US contemporaneamente con due canzoni diverse”, ovvero “Espresso” (disco di platino in Italia) e “Please Please Please“. In collaborazione con i vincitori del GRAMMY Award Jack Antonoff e Amy Allen, “Please Please Please” è stata anche la sua prima canzone a raggiungere la #1 nella Billboard Hot 100. Inoltre, Sabrina è diventata “la prima artista a guadagnare due #1 posizioni nella Top 40 radio quest’anno” poiché, ancora prima, “Espresso” ha dominato la classifica per tre settimane consecutive. Come terza canzone più veloce a raggiungere 1 miliardo di streaming nella storia di Spotify, “Espresso” ha anche segnato il suo secondo #1 posto nella Billboard Pop Airplay Chart e ha ricevuto un applauso unanime dalla critica, conquistando il primo posto nelle classifiche Spotify Global, US e UK. Il successo del singolo ha aumentato l’incredibile slancio generato dal successo di “Feather”, che ha ottenuto il suo primo #1 nella Top 40 Radio.

La popstar americana sarà impegnata questo autunno con il suo “Short n’ Sweet Tour” in USA per poi arrivare in Europa e UK a marzo 2025, con un’unica data anche in Italia, mercoledì 26 marzo 2025 all’Unipol Forum di Milano.

Sabrina Carpenter si è inoltre recentemente guadagnata la cover di TIME100Next, che la riconosce tra i 100 leader emergenti da tutto il mondo che stanno plasmando il futuro.

