L’ultimo fine settimana lungo prima delle vacanze di Natale coincide quest’anno con il ponte di Ognissanti e il weekend di Halloween, e gli italiani, tra costumi e dolcetti, scelgono la sostenibilità e la comodità del treno per raggiungere le loro mete preferite. Secondo i dati Trainline, l’app leader in Europa per l’acquisto di biglietti di treni e pullman, si registra un incremento del +95% dei passeggeri1 rispetto alla settimana precedente.

Bolzano, regina di Halloween: +227% dei viaggiatori per il ponte seguita da Bari e Trento

Tra le destinazioni in tendenza che hanno registrato il maggiore incremento di passeggeri durante questo periodo, Bolzano spicca con un +227%. Tuttavia nella top ten di Trainline, si posizionano bene anche altre città, dal Nord al Sud del Paese:

1. Bolzano: +227%

2. Bari: +178%

3. Trento: +176%

4. Firenze: +146%

5. Ferrara: +152%

6. Pisa: +108%

7. Reggio Emilia: +144%

8. Salerno: +136%

9. Torino: +121%

10. Venezia: +108%

Ma cosa rende queste città così attraenti per una fuga di Halloween? Bolzano (+227%) e Trento (+176%), con le loro suggestive atmosfere alpine e dolomitiche, ideali per chi desidera trascorrere Halloween tra escursioni e attività all’aria aperta. A Sud, Bari (+178%) e Salerno (+136%) offrono la possibilità di godersi ancora il clima mite, tra mare, eventi e tradizioni locali. Firenze (+146%) e Ferrara (+152%), ricche di storia e mistero, propongono itinerari a tema tra leggende e mostre. Infine, città d’arte come Pisa (+108%), Reggio Emilia (+144%), Torino (+121%) e Venezia (+108%) offrono invece un ricco programma di spettacoli, visite guidate e iniziative culturali, rendendo il ponte di Ognissanti un’occasione ideale per scoprirle.

Alta velocità protagonista: Roma, Milano e Napoli sul podio

Dall’altro lato, Roma, Milano e Napoli si confermano come le mete più prenotate, riflettendo la preferenza degli italiani per le grandi metropoli, facilmente accessibili grazie all’alta velocità. Questi hub rappresentano punti di partenza strategici per esplorare le aree circostanti. Un trend che conferma la voglia degli italiani di muoversi in treno lungo tutta la penisola, da Nord a Sud in maniera comoda e sostenibile.

“Halloween è diventato un appuntamento fisso per il turismo autunnale,” commenta Andrea Saviane, Country Manager di Trainline per l’Italia. “Sempre più italiani scelgono il treno per scoprire le bellezze del

nostro Paese anche in questo periodo, e noi di Trainline ci impegniamo a rendere l’esperienza di viaggio ancora più semplice, offrendo una piattaforma di prenotazione rapida e intuitiva.”

Per vivere al meglio questo Ponte di Ognissanti e scoprire le bellezze del nostro Paese, Trainline rappresenta il compagno di viaggio ideale. L'app è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.