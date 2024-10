Nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista la Segretaria del Pd Elly Schlein per ripercorrere i primi due anni del Governo Meloni e, insieme, le più urgenti questioni al vaglio della politica italiana.

A seguire, il report sul razzismo delle forze dell’ordine pubblicato dal Consiglio d’Europa. Secondo l’Ecri, la polizia italiana – già nel mirino per la morte di un giovane di origini africane a Verona – sarebbe colpevole di «profilazione razziale».

Infine, un’intervista a Vittorio Feltri, chiamato a commentare la più stretta attualità.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio, anche: Sara Kelany, Dario Nardella, Flavio Tosi, Silvia Sardone.

