24 puntate televisive trasmesse in nazionale, 24 città italiane, 576 personaggi dello Show Business in Giuria e i migliori Artisti Emergenti in gara.

Il Sanremo Music Awards torna in Italia, dopo le tappe estere finalmente il contest si rimette in gioco in Italia.

Riparte nel territorio di origine con 24 puntate televisive, con un format veramente innovativo e con una messa in onda strepitosa.

Ancora segreti i particolari, ma verranno svelati nella prima puntata in onda prima della fine dell’anno, intanto fervono i preparativi e l’organizzazione sta definendo le location nelle principali città italiane e da questa settimana sono aperte le iscrizioni per selezionare gli Artisti partecipanti alle 24 puntate televisive.

Il format televisivo prevede anche uno spazio importante per la Giuria con tematiche che affondano le radici non solo nel musicale ma anche in altre sfere d’influenza.

I ragazzi che parteciperanno al Contest saranno giudicati non solo per la musica ma anche per tutta una serie di aspetti che ruotano intorno ad essa e le sollecitudini che ogni Artista subisce nel quotidiano.

Ogni Artista quando compone, canta e si muove sul palco lo fa in base alla sua indole, al suo background, al suo istinto, alla sua particolare sensibilità. Molti sono timidi, altri sfrontati, altri autistici…ma poi di fronte a determinate sollecitudini tutto cambia….è la magia della musica, ed ognuno va giudicato in base a tutte queste componenti, bisogna tener conto di tutto ciò.

Nicola Convertino, il Patron del Festival e ideatore del format televisivo, ha creato un osmosi tra tante componenti per giudicare questi Artisti, formando una Giuria il più possibile variegata, non tralasciando nulla…nemmeno la parte emotiva di ognuno di loro.

Sarà un format innovativo che coglie gli aspetti più reconditi di ognuno di loro e li prepara anche a gestire il loro futuro nell’ambito musicale e dello Show Business.

Dal mese di Novembre inizieranno le registrazioni delle audizioni televisive e da questa settimana inizieranno le iscrizioni e la raccolta delle schede di partecipazione.

Il sito dove trovare il Regolamento Generale, il Regolamento delle Audizioni televisive e la Scheda d’iscrizione è: sanremomusicawars.altervista.org

