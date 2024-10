Fujifilm: Events Workshop fotografia di moda con Mattia Voso

FUJIFILM Italia prosegue il suo impegno nella diffusione della cultura fotografica con l’ottavo appuntamento del programma itinerante FUJIFILM Events, offrendo il workshop di moda “Shapes and Colors: dare vita a uno shooting di moda”. L’evento, realizzato in collaborazione con New Free Photo, si terrà giovedì 7 novembre 2024 dalle 18:00 alle 20:00 presso LAC – Libera Accademia Creativa, in Via Roncadelle 6 a Brescia.

Mattia Voso

Guidato dal fotografo professionista Mattia Voso, il workshop offrirà una panoramica completa sull’organizzazione e la realizzazione di uno shooting di moda in studio, utilizzando le potenzialità del sistema Fujifilm GFX. Voso, noto per il suo stile pulito e minimalista, porterà i partecipanti attraverso le fasi fondamentali di un servizio fotografico editoriale, dalle tecniche di pianificazione agli schemi di illuminazione, fino alla scelta ottimale delle ottiche.

I principali argomenti trattati includeranno:

Pianificazione degli scatti : come suddividere il lavoro tra blocchi e flussi di scatto.

: come suddividere il lavoro tra blocchi e flussi di scatto. Gestione delle pose : tecniche per valorizzare l’espressività e l’eleganza del soggetto.

: tecniche per valorizzare l’espressività e l’eleganza del soggetto. Schemi di illuminazione : configurazione della luce in studio per effetti di forte impatto visivo.

: configurazione della luce in studio per effetti di forte impatto visivo. Scelta delle ottiche GF: indicazioni per selezionare l’obiettivo ideale per ogni tipologia di scatto

Il workshop “Shapes and Colors” consentirà ai partecipanti di mettere subito in pratica le nozioni apprese, scattando individualmente sul set allestito con luci flash professionali. Per una migliore esperienza, si raccomanda ai partecipanti di portare con sé una scheda di memoria SD vuota.

Spazio aperto al pubblico

Inoltre, dalle 17:00 alle 21:00 FUJIFILM Italia predisporrà un Touch & Try Point, uno spazio aperto al pubblico dove sarà possibile testare le più recenti fotocamere delle serie X e gamma GFX, accompagnati da esperti che offriranno consigli su tecniche di scatto e sull’utilizzo dell’attrezzatura.

Partrecipazione

Per la partecipazione al workshop è necessario registrarsi tramite il link dedicato: https://explore.fujifilm.it/eventi. Il workshop è gratuito, ma a numero chiuso.

Anche per l’esperienza Touch and Try si richiede la registrazione sempre al link https://explore.fujifilm.it/eventi.

L’iniziativa fa parte del programma FUJIFILM Events, un progetto che mira a diffondere la cultura dell’immagine in tutta Italia, coinvolgendo professionisti e appassionati di fotografia attraverso una serie di incontri e workshop itineranti. Grazie alla collaborazione con i principali punti vendita cine-foto, FUJIFILM continua a promuovere l’innovazione tecnologica e a sostenere la passione per il visual storytelling.

