Francesca Fialdini, oggi a “Da noi…a ruota libera”

Sono Amii Stewart, Rocco Papaleo, Matilda De Angelis, Eleonora Riso gli ospiti di “Da noi…a Ruota Libera“, il programma di Francesca Fialdini realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 13 ottobre alle 17.20 su Rai 1.

Amii Stewart, star internazionale e regina della disco music, sta celebrando il 40esimo anniversario di ‘Friends’, uno dei suoi più grandi successi, scritto e prodotto da Mike Francis e, per l’occasione, ha inciso una versione completamente inedita e rinnovata del brano. Inoltre, in questo momento, la cantante è impegnata nel tour ‘Back to my roots’ con il quale presenta i brani più celebri della sua carriera. Ospiti anche Rocco Papaleo, attore, regista, sceneggiatore e musicista, che torna in libreria con un nuovo libro: “Perdere tempo mi viene facile. Autobiografia musicata di un meridionale in libera uscita”, un originale rendiconto di sé; Matilda De Angelis, attrice e già volto di numerosi film e serie tv; infine Eleonora Riso, vincitrice di un cooking show televisivo dove si è distinta per la sua creatività e per non aver avuto paura di mostrare le proprie fragilità, facendone, anzi, un punto di forza.

