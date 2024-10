Il “Diritto alla Cura” è il tema scelto per l’edizione 2024 del Bando Umanitario per la destinazione dei fondi dell’8xmille di Unione Buddhista Italiana, nato con l’obiettivo di sostenere progetti che si impegnino nella prevenzione e l’attenuazione della sofferenza di ogni essere senziente senza alcuna discriminazione etnica, religiosa, di sesso, di età o di appartenenza politica.

I 33 progetti selezionati hanno in comune l’attenzione alla cura, intesa in senso ampio e olistico, che abbraccia dunque l’aspetto fisico ma anche quello emotivo e spirituale di ogni essere senziente. Alcuni esempi dei progetti scelti: interventi per ridurre la sofferenza della malattia e del fine vita; formazione di operatori sanitari e caregiver sull’umanizzazione della cura; promozione della dignità di ogni individuo e riconoscimento del diritto di cura di ogni essere senziente, con particolare attenzione alle categorie più fragili (bambini, anziani, animali)

“Il Bando Umanitario 2024 si basa sulla consapevolezza della connessione tra gli esseri viventi e intende valorizzare pratiche rispettose di tutte le forme di vita. In particolare, si focalizza sul supporto nei momenti in cui la fragilità dell’esistenza si esprime in modo più evidente. Per questo i progetti selezionati promuovono la compassione, l’attenuazione della sofferenza e il rispetto dei diritti e della dignità di ciascun essere senziente”. Commenta Filippo Scianna, Presidente di Unione Buddhista Italiana e aggiunge: “il nostro grazie va a tutte le persone che, scegliendo di destinare il proprio 8xmille all’Unione Buddhista Italiana, rendono possibile il nostro intervento: ogni firma ci permette di prenderci cura in modo concreto di chi ha davvero bisogno.”

L’Unione Buddhista Italiana, in base alla legge 245/2012, concorre alla ripartizione dell’8xmille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’art. 47 della legge 222/1985. Con i fondi raccolti tramite l’8xmille, dal 2017 sostiene progetti umanitari, sociali e culturali in Italia e all’estero secondo i principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza. Lo fa attraverso l’apertura di un Bando Umanitario annuale destinato a Enti del Terzo Settore, Fondazioni, ONG, Cooperative sociali ed Enti Religiosi di tutta Italia, con particolare attenzione alle piccole realtà del territorio che sviluppano progetti concreti rivolti alle categorie più fragili della popolazione e per l’affermazione dei diritti umani. Rispetto dell’ambiente, difesa dei diritti e sviluppo di una cultura della sostenibilità umana, sociale ed economica sono gli ambiti in cui vengono scelti i progetti da sostenere.

