Si è concluso nei giorni scorsi ad Alba il corso di pasta fresca organizzato da Cesarine in collaborazione con la realtà non profit Emmaus e dedicato alle persone fragili seguite dalla realtà piemontese. Emmaus rappresenta una realtà solidale ben radicata nel territorio, che mira a offrire un’alternativa di vita basata sul lavoro comune, la condivisione e la solidarietà, aiutando persone in situazioni di difficoltà e allo stesso tempo promuovendo un modello di economia sostenibile.

Fabiana, giovane Cesarina di Asti che fa parte della community di cuoche e cuochi di casa da diversi anni, ha seguito personalmente il progetto, cui hanno partecipato una decina di persone di varie età e con diversi gradi di fragilità seguite da Emmaus: “Abbiamo iniziato con la realizzazione di alcune ricetta più semplici, come le tagliatelle con il ragù di salsiccia e abbiamo proseguito con curtzele con zucchine e robiola, agnolotti con ripieno di seirass e zucca, gnocchi con formaggi locali e altri piatti che appartengono alla tradizione del nostro territorio.“

Gli appuntamenti si sono sviluppati nei mesi di settembre e ottobre presso l‘Osteria Sociale Montebellina di Alba, gestita da Emmaus. Prosegue Fabiana: “Il gruppo ha dimostrato sin dal primo incontro molta curiosità, tutti hanno messo volentieri le mani in pasta partecipando attivamente a ogni fase della preparazione e creando ognuno il proprio piatto. Gli appuntamenti si sono conclusi con la degustazione finale dei vari piatti. E’ stato emozionante vedere tutte le persone coinvolte e interessate”.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività a sostegno del mondo non profit messe in atto da Home Food Società Benefit, cui fanno capo la piattaforma Cesarine.com e la rete di cuoche e cuochi di casa più antica e diffusa del nostro Paese. “Siamo profondamente grati di poter sostenere Emmaus in questo nuovo progetto, sia per la coerenza dei nostri valori, sia perché rappresenta un altro tassello del percorso che stiamo portando avanti ormai da più di un anno, in collaborazione con varie realtà non profit che operano nei territori dove Cesarine è presente – dichiara Valentina Fava, Head of Business Development and Sustainability di Home Food Società Benefit – Ci auguriamo che questo sia il primo di una serie di appuntamenti che porteremo avanti con Emmaus: cucinare insieme è un grande atto di amore, che Cesarine e Cesarini della nostra community sono felici di condividere con le persone meno fortunate”.

Cesarine.com è la prima piattaforma online in Italia di food experiences con una community di 1.500 cuoche e cuochi di casa che nel 2023 hanno aperto le porte a 50.000 ospiti, prevalentemente internazionali (+65% rispetto al 2022) per offrire corsi di cucina, dining experiences e food, wine, market tours. Nata nel 2004 a Bologna come Associazione per la Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Gastronomico Culinario Tipico d’Italia, nel 2014 la community diventa piattaforma sotto la guida dell’imprenditore tech Davide Maggi – ideatore di alcune tra le prime digital startup italiane e direttore esecutivo del Digital Marketing & Communication Executive Program della Bologna Business School. Comunità diffusa Slow Food dal 2019, al suo 20° compleanno Cesarine conta decine di candidature spontanee ogni settimana. Nel primo trimestre del 2024 le esperienze food firmate Cesarine hanno segnato un incremento del 20%, con Bologna per la prima volta in testa alla classifica delle scelte dei viaggiatori, in crescita del 25% rispetto al 2023, e un notevole incremento della Sicilia, con Palermo +60% e Messina +130% e le Cinque Terre che hanno raddoppiato le presenze rispetto allo stesso periodo del 2023.

