Comitato pallavolo: cerimonia di premiazione delle società

Pallavolo del Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco in grande festa al Centro Pavesi. Nella prestigiosa cornice della struttura milanese si è svolta la tradizionale Cerimonia di Premiazione delle Società davanti a più di 800 partecipanti. Ideale sigillo sulla stagione 2023-2024 e allo stesso tempo ouverture di quella 2024-2025, l’appuntamento milanese è stato, come sempre, dedicato sia alla celebrazione dei numerosi successi ottenuti l’anno scorso dalle Società e dai singoli Atleti ad ogni livello sia ad uno sguardo su ciò che sarà la nuova annata con scambi tra i presenti di analisi e pronostici sui campionati che stanno per iniziare.

I presenti

Presenti il Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, il Consigliere Nazionale Francesco Apostoli, il Presidente del Comitato Regionale Fipav Lombardia Piero Cezza, la Vice Presidente Regionale del CONI Lombardia Carola Mangiarotti, l’Assessore allo Sport del Comune di Monza Viviana Guidetti e diversi Presidenti dei Comitati Territoriali lombardi,

A fare gli onori di casa è stato il Presidente del Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco Massimo Sala che ha sottolineato come «Questa è una cerimonia particolare poiché arriva alla fine di un quadriennio olimpico culminato con l’oro femminile di Parigi e, per il nostro Comitato, con una serie di successi davvero importante». Sala ha poi tracciato un breve bilancio degli ultimi otto anni: «Nel 2017 nacque il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco. Superate le paure iniziali dei territori più piccoli che temevano di perdere ciò che avevano costruito, tutti insieme abbiamo cercare di realizzare l’obiettivo iniziale che era quello di mettere a confronto Società di realtà diverse affinché potessero crescere. Oggi possiamo dire che l’abbiamo realizzato mantenendo anche l’identità dei tre territori e prestando massima attenzione all’attività giovanile».

Proprio su quest’ultima si è poi concentrato il passaggio successivo di Sala: «I risultati ottenuti in questi anni certificano la bontà del lavoro svolto dalle nostre Società, un lavoro al quale anche il Comitato ha dato il proprio contribuito. Dal periodo del Covid ad oggi abbiamo tolto alcune tasse federali dando di fatto un “aiuto” di 50-60.000 euro a stagione all’attività giovanile e promozionale: un “investimento” che ha dato frutti eccezionali che sono sotto gli occhi di tutti». Chiusura dedicata ai tanti eventi organizzati: «In questi otto anni, in collaborazione con il Comitato Regionale e con la Fipav Nazionale, abbiamo ospitato Mondiali, Europei, VNL ma soprattutto eventi giovanili di livello regionale, nazionale ed europeo. Abbiamo chiuso l’ultimo quadriennio riportando a Milano il Trofeo dei Territori mettendo così un sigillo di assoluto prestigio sul lavoro fatto».

Le premiazioni

A seguire il via alle premiazioni che hanno spaziato da quelle dedicate ai successi internazionali a quelle delle vittorie territoriali, passando per i riconoscimenti individuali fino ad arrivare a quelle delle Società vincitrici del Challenge Avis Fipav 2023-2024. Impossibile citare tutti i premiati ma altrettanto impossibile non ricordare la Finale Champions femminile del Vero Volley Milano e secondo e terzo posto in campionato per Mint Vero Volley Monza e Allianz Powervolley Milano, qualificate anche per la Champions League Maschile 2024-2025.

A questi vanno aggiunte le tante promozioni nei campionati nazionali: quelle in serie A2 Femminile della Fo.Co.L Legnano e della Pallavolo Concorezzo, quella in Serie B1 rosa della Polisportiva Novate, quelle in B2 femminile del Viscontini Milano o quelle in B maschile dei Diavoli Rosa, della Pallavolo Vittorio Veneto Milano e dell’AG Milano. Da sottolineare poi l’en plein di titoli regionali a livello giovanile: Diavoli Powervolley (U19 e U15), Vero Volley (U17), Zeroquattro Limbiate (U13 “3vs3” e “6vs6”) nel settore maschile, Vero Volley (U18 e U16), Pro Patria Milano (U14) e Visette Settimo Milanese (U13) non hanno lasciato letteralmente nulla alle pur valide avversarie. Sempre il settore giovanile ha regalato al nostro Comitato ben tre “gemme” con i titoli di Campione d’Italia del Vero Volley (U19M e U16F) e del Desio Volley Brianza (U15M).

Sempre tra i giovani ricordiamo le vittorie al Trofeo dei Territori della Selezione Maschile sia Indoor che di Beach Volley alle quali si aggiungono gli ottimi piazzamenti di quelle femminili. Lunghissimo, poi, è l’elenco delle ragazze e dei ragazzi – protagonisti del volley nel nostro territorio o che, pur essendovi nati e cresciuti, ora difendono i colori di altre realtà – che sono stati premiati per la convocazione nelle varie Nazionali con le quali hanno conquistato titoli di assoluto prestigio.

Più che doveroso citare Paola Egonu, Alessia Orro e Myriam Sylla (Pro Victoria Pallavolo) neo-campionesse olimpiche, Gianluca Galassi (Volley Milano) protagonista in maglia azzurra a Parigi 2024. A questo elenco si aggiungono i neo-campioni del mondo Under 17 Federico Argano (Diavoli Powervolley) e Vittorio Bonandrini (Volley Milano) ai quali fa ottima compagnia la vice iridata Under 18 Virginia Paola Di Napoli (Pro Victoria Pallavolo).

Il beach volley

Grandi anche i protagonisti del beach con in copertina le neo-campionesse d’Italia Under 18 Viola Durand (Pallavolo Diavoli Rosa) e Carola Tesoro (Pro Victoria Pallavolo) nel settore rosa e Riccardo Santomassimo in quello maschile. Premiati anche i Direttori di Gara che sono stati promossi al livello superiore e le Società vincitrici del “Challenge Avis Fipav 2021” che hanno ricevuto il riconoscimento insieme alle seconde classificate di ciascuna suddivisione territoriale e agli Arbitri. Infine, da sottolineare il tradizionale premio “La Penna del Volley”, intitolato alla memoria del giornalista Paolo Brenna e destinato ogni anno ai rappresentanti dei media più attivi nella promozione della pallavolo. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Giulia Pisani e Marco Fantasia, le “voci” olimpiche che accompagnano tutti gli appassionati durante ogni gara di volley femminile

