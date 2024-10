Cimitero monumentale: due spettacoli sulla salute mentale

Anche il Cimitero Monumentale partecipa al palinsesto Milano4MentalHealth e lo fa offrendo il palcoscenico a due spettacoli teatrali: “Auguro a tutti un briciolo di follia”, in programma domenica 13 ottobre alle ore 18.15, e “Alda. Parole al vento”, domenica 27 ottobre alle ore 18.15.

L’iniziativa del Comune “Milano4MentalHealth”, coordinata dall’Assessorato al Welfare e Salute, nasce con l’obiettivo di porre la salute mentale al centro del dibattito sociale e politico e permettere ai cittadini e alle cittadine di accedere a informazioni relative a progetti, attività di prevenzione, fenomeni sociali in atto e possibili azioni attraverso la sinergia e la valorizzazione delle realtà associative, istituzionali, sanitarie culturali e imprenditoriali della città.

Le dichiarazioni degli assessori di Milano

“La salute mentale – dichiarano gli assessori Gaia Romani (Servizi civici) e Lamberto Bertolè (Welfare e Salute) – nonostante i passi in avanti compiuti, continua ad essere ancora considerata un tema di serie B, accompagnato troppo spesso da un forte stigma sociale. Ecco perché il Comune di Milano rinnova la scelta di confermare un’importante iniziativa come Milano4MentalHealth, un palinsesto che quest’anno per la prima volta si arricchisce con la partecipazione del Cimitero Monumentale, che farà da palcoscenico a due spettacoli teatrali capaci di offrire spunti di riflessione sul tema. L’obiettivo è normalizzare l’importanza del prendersi cura del proprio benessere psicologico e contrastare il pregiudizio che ancora discrimina chi purtroppo vive situazioni di vulnerabilità. La battaglia per la salute mentale è una responsabilità collettiva, della quale come Amministrazione vogliamo farci convintamente carico”.

Entrambe le rappresentazioni teatrali vedono la collaborazione del CETEC – Centro Europeo Teatro e Carcere e dello Spazio Alda Merini.

Spunti di Alda Merini

“Auguro a tutti un briciolo di follia” prende spunto da un aforisma di Alda Merini per un omaggio teatrale a Franco Basaglia nel centenario della sua nascita. Lo spettacolo intreccia la vita e l’opera del famoso psichiatra con quella di altri medici che hanno lavorato nel campo della salute mentale e che sono sepolti al Cimitero Monumentale, come Paolo Pini, Andrea Verga, Serafino Biffi e Cesare Castiglioni. La rappresentazione verrà arricchita dal contributo delle voci di poetesse con disagio psichiatrico di Cascina Biblioteca.

“Alda. Parole al vento” affronta il tema della salute mentale attraverso la vita e l’opera poetica di Alda Merini che proprio al Cimitero Monumentale trova riposo. Un omaggio alla straordinaria poetessa nel quindicesimo anniversario della sua scomparsa, uno spettacolo teatrale che unisce musica, poesia e narrazione. Merini, iconica figura milanese, visse in prima persona il dramma del ricovero e dell’internamento: da giovane a Villa Turro e in età adulta presso l’ex-Ospedale Psichiatrico Paolo Pini.

La partecipazione ad entrambi gli spettacoli è gratuita, con prenotazione obbligatoria:

“Alda. Parole al vento”

“Auguro a tutti un briciolo di follia”

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email dsc.visiteguidatemonumentale@ comune.milano.it

