BeatleStory – The Fabulous Tribute Show, lo spettacolo tributo ai Beatles che celebra il 60° anniversario dell’album Help!.

Il tour partirà il 29 gennaio 2025 e ripercorrerà la straordinaria carriera dei Fab Four con oltre 40 brani leggendari come Yesterday, Hey Jude e Let It Be. Con fedeli costumi d’epoca, strumenti vintage e video originali, lo show offrirà un’immersione totale nell’atmosfera degli anni ’60

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia