Andrea Bocelli, da domani inedito con Elisa e nuovo album

Andrea Bocelli torna eccezionalmente in radio con Elisa con “Rimani Qui”, il nuovo singolo estratto dal suo prossimo album “Duets”, in uscita oggi, 25 ottobre, in tutto il mondo (Decca /Universal Music).

La voce di Elisa accompagna il tenore in un un dialogo musicale che vibra di intensità. Il brano, scritto da Giovanni Caccamo (con musiche di Caccamo e Matteo Buzzanca), è un connubio di melodia e potenza in cui gli arrangiamenti orchestrali trasportano l’ascoltatore in un viaggio senza tempo.

Rimani qui

“Rimani Qui” è il terzo singolo dell’album e arriva dopo “Da Stanotte in Poi (From This Moment On)”, cantato con la cinque volte vincitrice Grammy Shania Twain, l’artista country pop femminile più venduta di tutti i tempi, e “Vivo per Ella”, nuova versione in spagnolo di uno dei suoi brani più amati, che vede la partecipazione straordinaria di Karol G, superstar colombiana, due volte vincitrice del Latin GRAMMY® e artista di musica latina più ascoltata in streaming su Spotify degli ultimi 4 anni consecutivi.

“Mescolare le voci, mescolare le vibrazioni, è per me un’esperienza molto emozionante, sensuale e spirituale allo stesso tempo. – ha detto Bocelli – Qualcosa di intimo e profondo si instaura tra le due voci che cantano in duetto. Noi cantanti siamo alla costante ricerca di colleghi capaci di dare vita a questa alchimia”.

Duets

“Duets” riunisce molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell’artista. Al suo interno, le eccezionali collaborazioni con Luciano Pavarotti, e Stevie Wonder, i duetti con Bono, Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Sarah Brightman, Giorgia, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Elisa, Karol G, Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Sofia Carson, Lauren Daigle, Matteo Bocelli e Hans Zimmer. “Duets” è disponibile in un formato esclusivo 2CD con card autografata (in esclusiva sul digital store Universal), in formato 2CD standard ed LP “Highlights”, e in una speciale versione “DUETS (DELUXE)” contenente 2CD + BOOK (in lingua inglese) con un racconto fatto da immagini e citazioni dell’artista (https://capitol.lnk.to/duets).

Il nuovo album dimostra ulteriormente che dopo 30 anni Bocelli continua a sorprendere e incantare i suoi fan. La sua eredità continua e la sua voce senza tempo non hanno mai smesso di essere amate dagli artisti più acclamati di ogni generazione.

Anno celebrativo

Quest’anno celebrativo, dopo aver calcato il palco degli Oscar, con Matteo Bocelli e quello di Hyde Park per il più grande concerto di musica classica all’aperto di questo secolo, il tenore è stato il protagonista di ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION, un evento di tre giorni a luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico, Toscana diventato anche un film, in uscita l’8 novembre in tutto il mondo, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela “Alice nella Città”, e un evento televisivo che da fine novembre vedrà il tenore in due prime serate su Canale5, condotte da Michelle Hunziker.

Questa spettacolare serie di concerti ha messo in mostra il vasto repertorio di Bocelli oltre che duetti straordinari con molti altri artisti. L’evento vanta, infatti, una formazione costellata di stelle, tra cui Ed Sheeran, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Brian May, Eros Ramazzotti, Elisa, Johnny Depp, Laura Pausini, Zucchero, Sofia Vergara, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli, Jannik Sinner , Lang Lang e molti altri.

Tour planetario

Ora l’artista è atteso sui palcoscenici di tutto il mondo con un grande tour planetario.

DUETS Tracklist:

CD 1

Time To Say Goodbye, ft. Sarah Brightman Vivo Por Ella – 2024 Version, ft. KAROL G Quizás, Quizás, Quizás, ft. Jennifer Lopez Fall On Me, ft. Matteo Bocelli Perfect Symphony, ft. Ed Sheeran Da Stanotte in Poi (From This Moment On), ft. Shania Twain Holding On, ft. Gwen Stefani Il Mare Calmo Della Sera – 2024 Version, ft. Chris Stapleton The Prayer, ft. Céline Dion La vie en rose, ft. Édith Piaf E più ti penso – From “Once Upon A Time In America”, ft. Ariana Grande If Only, ft. Dua Lipa Somos Novios, ft. Christina Aguilera Return To Love, ft. Ellie Goulding Rimani Qui, ft. Elisa Vivo per lei, ft. Giorgia

CD 2

Dare To Live (Vivere), ft. Laura Pausini Can’t Help Falling In Love, ft Katharine McPhee Hallelujah, ft. Virginia Bocelli Amazing Grace (arr. Mercurio), ft Alison Krauss Moon River – From “Breakfast At Tiffany’s”, ft. Sofia Carson Canto Della Terra – 2024 Version, ft. Lauren Daigle La Voce Del Silenzio, ft. Marc Anthony Canzoni stonate, ft. Stevie Wonder on harmonica and additional vocals Un Amore Così Grande, ft Veronica Berti, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi and Steven Mercurio Notte ‘e piscatore ft. Luciano Pavarotti Io Ci Sarò ft. Lang Lang Pianissimo ft. Cecilia Bartoli Bizet, Cormon, Carre: Au fond du temple saint [Les pêcheurs de perles / Act 1] – Live At Central Park, New York / 2011, ft. Bryn Terfel & New York Philarmonic Bambina Mia Ricordati, ft. Virginia Bocelli What Child Is This, ft. Mary J Blidge Time To Say Goodbye, ft. Matteo Bocelli & Hans Zimmer L’Incontro – Italian Version With English Poem, ft. Bono, Robin Smith, Cora Arcobaleno, Lucia Giacon Mi manchi, ft. Kenny G I Believe, ft. Katherine Jenkins Corcovado / Quiet Nights Of Quiet Stars ft. Nelly Furtado Canto Della Terra ft. A-lin

