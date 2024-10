Al nazionale di Milano “La febbre del sabato sera”

‘La febbre del sabato sera’ raggiunge già temperature elevatissime. Il musical, che ha aperto giovedì sera al Teatro Nazionale-Italiana Assicurazioni di Milano un lungo periodo di permanenza (repliche fino all’11 gennaio 2025), sta già riscuotendo un consenso eccezionale.

La nuova versione italiana di Compagnia della Rancia, su licenza di Broadway Licensing, è diretta da Mauro Simone ed è ispirata al film Paramount/RSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco, adattata per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (North American version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti), con la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti.

I ruoli dei protagonisti sono affidati a Simone Sassudelli (Tony Manero) e Gaia Soprano (Stephanie Mangano).

Un successo scandito in maniera forte e chiara dal pubblico che ieri sera ha assistito alla prima rappresentazione, tributando allo spettacolo ripetuti applausi fino a scatenarsi nel finale trasformando l’intera platea in una discoteca. L’obiettivo del Nazionale, in questa stagione, è battere i record di presenze fatti registrare negli ultimi anni da Pretty Woman, Sister Act e Chicago.

“Uno show – commenta Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei Teatri Nazionale e Lirico di Milano – in grado di attirare giovani e meno giovani. Donne e uomini pronti a cantare e ballare sulle note dei Bee Gees che hanno caratterizzato la vita di molte generazioni. E la rappresentazione concreta di questa considerazione è l’entusiasmo e l’allegria con cui tanti millennial, la generazione zeta e addirittura bambini si sono fatti coinvolgere in occasione della ‘prima’ di ieri e nell’evento speciale organizzato da Italiana Assicurazioni il giorno precedente”.

