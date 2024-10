Un altro importante riconoscimento si aggiunge alla collezione di Giusy Versace. Questa volta è il Centro Sportivo Italiano di Teramo a conferirle il premio ‘San Gabriele per lo Sport’ con la motivazione ‘Alla luce della perseveranza dimostrata e dell’esempio fornito nei confronti delle giovani generazioni e delle persone di ogni età’, nel corso della 16esima Convention CSI di San Gabriele a Isola del Gran Sasso (TE) che si è svolta venerdì 4 ottobre nella sala convegni Stauròs del Santuario ai piedi del Gran Sasso.

La consegna del premio, istituito da CSI e Padri Passionisti nel 2022, è avvenuta per mano del Presidente della giuria Angelo De Marcellis e nell’albo d’oro Giusy Versace succede a Stefano Baldini e Massimiliano Rosolino.

Intervistata dalla presentatrice Francesca Martinelli, l’intervento di Giusy si è focalizzato sul binomio fede e sport, sottolineando come la fede sia stata illuminante e abbia dato un vero senso al suo profondo dolore: ”Continuavo a chiedermi: perché è successo proprio a me, perché proprio io ho dovuto perdere le gambe, io che sono sempre stata una brava persona? E poi, all’improvviso ho sentito come una voce dirmi: gira la domanda, perché non a te? Cosa hai più degli altri? Da lì ho capito che era tempo di reagire, di lasciarmi alle spalle i rimpianti e iniziare una nuova vita e lo sport è stato fondamentale per la mia rinascita, insieme alla famiglia e agli affetti”.

La cerimonia di premiazione è stata l’apice di una giornata iniziata in mattinata presso il Liceo Artistico ‘Grue’ di Castelli, in un incontro svolto nell’ambito del Progetto ADSU PRO TER, nella quale Giusy si è raccontata con il suo solito trasporto e coinvolgimento emotivo davanti ad un’aula Magna gremita di studenti e alla presenza del sindaco di Castelli Rinaldo Seca.

Nel pomeriggio, Giusy ha anche visitato il borgo di Castelli e il laboratorio delle ceramiche di Antonio Di Francesco e, infine, il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, a Isola del Gran Sasso, dove si è imbattuta nella storia del santo, definito ‘Santo dei Giovani’.

