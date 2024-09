Venezia: coppa Volpi a Vincent Lindon per Jouer avec le feu

I Wonder Pictures è orgogliosa di distribuire nei cinema italiani uno dei titoli vincitori della selezione ufficiale della 81esima edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: è stata infatti assegnata a Vincent Lindon la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile per JOUER AVEC LE FEU (che uscirà in Italia con il titolo NOI E LORO).

Noi e loro

NOI E LORO (titolo originale: Jouer avec le feu), è diretto da di Muriel e Delphine Coulin e vede protagonisti, oltre al vincitore Vincent Lindon, Benjamin Voisin e Stefan Crepon: è un dramma familiare dolente e di stringente attualità in cui Pierre alleva i suoi due figli da solo, ma mentre Louis, il più giovane, riesce negli studi e avanza facilmente nella vita, Fus, il maggiore, cerca il suo posto in un mondo che sembra volerlo rifiutare e trova un percorso che lo porta agli antipodi dei valori paterni, avvicinandolo a movimenti di estrema destra.

NOI E LORO arriverà nei cinema a gennaio 2025 con I Wonder Pictures.

Il film si è inoltre aggiudicato uno dei premi collaterali più importanti, il Leoncino d’oro, premio istituito da Agiscuola, la cui giuria è composta da giovani da tutta Italia.

Il commento di Andrea Romeo

Commenta Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures: “Siamo molto felici che NOI E LORO abbia conquistato il pubblico della mostra del cinema di Venezia che gli ha tributato una calorosa accoglienza. È un film d’attori e di emozioni con tre magnifici interpreti capace di parlare a tutte le generazioni. E con grande orgoglio che celebriamo il talento di Vincent Landon in un ruolo che siamo certi emozionerà il pubblico italiano”.

I Wonder Pictures era presente a Venezia 81 con 2 film nel Concorso Internazionale, 2 film in Orizzonti, 1 alla Settimana della Critica e 2 alle Giornate degli Autori, una selezione che ha spaziato tra i generi e che ha toccato trasversalmente tutte le principali sezioni del festival.

