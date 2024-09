Torna Spazio Badabum per bimbi da zero a tre anni e famiglia

Con il mese di ottobre riaprirà lo Spazio Badabum avviato in via Giusti, al centro civico del quartiere Stellanda di Rho, per accogliere bambine e bambini da 0 a 3 anni e i familiari che vorranno accompagnarli.

Badabum è nato nel 2022 grazie a tre progetti finanziati da Fondazione Comunitaria Nord Milano e Regione Lombardia. Il servizio ha ottenuto grandi apprezzamenti e le domande sono aumentate. Il Comune di Rho e la Cooperativa Stripes hanno collaborato per proseguire l’iniziativa e garantire che continui a essere punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo dei più piccoli, offrendo anche un’importante opportunità di condivisione e confronto per gli adulti.

“Siamo davvero felici di comunicare la riapertura del Badabum. Questa iniziativa, che ha saputo rispondere alle esigenze delle famiglie locali, offre un’occasione straordinaria per favorire una crescita equilibrata dei bambini da 0 a 3 anni – dichiara la presidente e direttrice generale di Stripes, Dafne Guida – La riapertura è frutto di una sinergia consolidata tra la Cooperativa Stripes e il Comune, con l’obiettivo di realizzare un ambiente stimolante e accogliente. Attraverso attività appositamente progettate per ogni fascia d’età, intendiamo non solo accompagnare i bambini nel loro sviluppo, ma anche consolidare il rapporto tra adulti e piccoli, incentivando le famiglie a interagire e a condividere esperienze significative e a costruire esperienze di comunità educante”.

“Ho avuto modo di visitare Badabum insieme con il Sindaco Andrea Orlandi qualche mese fa – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi – Abbiamo apprezzato l’attenzione ai piccoli e la fantasia di quanti si occupano di loro, oltre al coinvolgimento di genitori e nonni. I bimbi imparano a rapportarsi con gli altri, con la natura, con tanti oggetti. Imparano e socializzano. Una valida esperienza che sosteniamo volentieri, apprezzandone i risultati”.

Due gli appuntamenti settimanali organizzati in base alle diverse fasce d’età, per garantire un’offerta mirata e adeguata alle esigenze dei piccolissimi. Il lunedì, dalle 10.00 alle 12.00, sarà il momento dedicato alla fascia 0-1 anno con attività che promuovono il contatto adulto-bambino, lo sviluppo dei sensi e le prime scoperte. Per gli adulti sarà un’occasione preziosa per socializzare con altri genitori e familiari, condividere esperienze e, attraverso il confronto, trovare supporto reciproco o ricevere consigli.

Il mercoledì, sempre dalle 10.00 alle 12.00, sarà il turno dei più grandi da 1 a 3 anni con attività di vario tipo e ogni volta diverse, per stimolare l’autonomia e l’interazione sociale. È previsto il coinvolgimento attivo delle figure adulte di riferimento: genitori, tate, nonni saranno invitati a giocare con i bambini accompagnandoli in questo percorso di esplorazione e scoperta e rafforzando il legame affettivo attraverso il gioco.

Le iscrizioni, obbligatorie, potranno essere effettuate tramite il sito della Cooperativa Stripes. E’ previsto un contributo di 5 euro a incontro. Mercoledì 2 ottobre 2024 alle ore 10.00 si terrà una festa di apertura: chi fosse interessato è invitato a partecipare, sarà l’occasione per ottenere tutte le informazioni direttamente dalle operatrici.

