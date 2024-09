Torino: al via il corso La violenza maschile contro le donne

Giovedì 26 settembre, alle ore 11, nell’aula A2 del Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100/A) si aprirà la seconda edizione dell’insegnamento “La violenza maschile contro le donne: dal riconoscimento alla risposta operativa”. Il corso, organizzato nell’ambito della Convenzione tra l’Università di Torino e Telefono Rosa-Piemonte con la collaborazione del CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell’Università di Torino, è erogato dal corso di laurea magistrale in Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private, ma aperto a tutta la popolazione studentesca dell’Università di Torino.

Le lezioni

La lezione introduttiva vedrà la partecipazione della Prof.ssa Paola Cassoni, delegata del Rettore per inclusione, pari opportunità e politiche di genere, della Prof.ssa Joëlle Long, coordinatrice del corso, dell’Avv. Anna Ronfani, vicepresidente di Telefono Rosa Piemonte, e della Prof.ssa Silvia Giorcelli, che terrà la lezione di apertura sulle radici della violenza nell’antichità classica. Le lezioni successive saranno svolte insieme da docenti dell’Università di Torino di discipline giuridiche, economiche, sociologiche, mediche, psicologiche e da volontarie e volontari di Telefono Rosa-Piemonte. Per favorire un’ampia partecipazione, le lezioni saranno fruibili in streaming via Webex e saranno registrate e messe a disposizione della popolazione studentesca nella piattaforma Moodle.

La prima edizione

Nella prima edizione hanno frequentato le lezioni 92 studentesse e studenti dell’Università di Torino e 9 uditrici/uditori esterni, per un totale di 102 persone. Nello specifico, le studentesse e gli studenti afferivano a 6 Dipartimenti e alla Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” ed erano iscritte/i a 19 diversi corsi di studio.

