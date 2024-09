Quattro alloggi saranno destinati a progetti di inclusione e coesione

La giunta Orlandi ha approvato nella seduta di martedì 3 settembre 2024 il progetto definitivo/esecutivo di ristrutturazione dei quattro appartamenti ex SAP assegnati a SERCOP per la realizzazione del progetto “Povertà estreme – housing first” finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I fondi assegnati a SERCOP ammontano a 710mila euro, di cui 500mila per investimenti dedicati al recupero degli alloggi da destinare a cittadini in condizioni di grave marginalità.

L’Azienda speciale consortile SERCOP è titolare della proposta di intervento e ha stipulato un accordo di programma con il Comune di Rho per alcuni alloggi siti nel centro di Rho da destinare a un progetto di housing first nella missione 5 “inclusione e coesione”.

Il Comune di Rho realizzerà il recupero abitativo di quattro alloggi di via Torino. La ristrutturazione costerà complessivamente 240mila euro. Spese stanziate nel Bilancio di previsione 2024-2026.

I fondi sono finanziati dall’Unione europea – Next Generation. Nasceranno piccole comunità nell’ambito del terzo settore, destinate a servizi sociali, disabilità, marginalità sociale.

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione di questi due progetti connessi al PNRR – commenta l’assessore al Patrimonio Nicola Violante – Con altri finanziamenti abbiamo già sistemato appartamenti sequestrati alla criminalità organizzata: tutto questo consente di incrementare gli spazi dedicati ai servizi sociali che consentono maggiore inclusione”.

“Siamo sempre alla ricerca di spazi per far fronte a tanti bisogni – continua l’assessore ai Servizi Sociali Paolo Bianchi – I fondi PNRR consentono riqualificazioni che saranno abbinate a iniziative di inclusione. Ringrazio SERCOP per la costante collaborazione, confidiamo di avviare nuove esperienze che permettano di accogliere persone fragili in ambienti adeguati”.

