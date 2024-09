Retequattro: Sabrina Scampini conduce ‘Diario del giorno’

Da oggi, lunedì 9 settembre, Sabrina Scampini prende il timone di “Diario del giorno”, striscia di approfondimento pomeridiano del “Tg4”, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.30 su Retequattro.

Nel corso della diretta, spazio, come di consueto, ai temi del giorno, con particolare attenzione ai fatti di cronaca e attualità, con il collegamento degli ospiti in studio e in collegamento.

