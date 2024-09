Regione Lombardia stanzia 6 milioni di euro per finanziare 12 interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade provinciali.

Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi finanziano opere programmate per il biennio 2024-2025. Si tratta di lavori di riqualificazione stradale, realizzazione di rotatorie, adeguamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni, ripristino delle sedi stradali.

Opere che si aggiungono ai 52 interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali finanziati dalla Regione lo scorso febbraio con uno stanziamento di oltre 50 milioni di euro. Senza dimenticare i 35 milioni di euro di risorse regionali già erogate a favore delle Province per la manutenzione e il monitoraggio dei manufatti provinciali come ponti e sottopassi.

“Prosegue convintamente – evidenzia l’assessore Terzi – il nostro impegno per contribuire alla sicurezza e alla funzionalità delle infrastrutture stradali. Lo facciamo deliberando questo ulteriore finanziamento di 6 milioni di euro, che si somma a quanto stanziato con i precedenti provvedimenti, sempre finalizzati a supportare le Province, che hanno la responsabilità della gestione e della manutenzione di una parte rilevante del sistema viabilistico lombardo”.

“Anche in questa occasione – sottolinea Terzi – abbiamo accolto le istanze dei territori finanziando interventi localizzati richiesti dalle Province, enti che sono tuttora fondamentali e che, come Regione, sosteniamo da anni anche attraverso l’erogazione di contributi per la messa in sicurezza della rete viaria provinciale”.

L’ELENCO DEGLI INTERVENTI SUDDIVISI PER PROVINCE – Questo l’elenco degli interventi suddivisi per Provincia. Ogni singola opera beneficia di uno stanziamento regionale di 500.000 euro.

BERGAMO: SP ex SS 671 asse interurbano di Bergamo: sostituzione barriere di sicurezza e installazione attenuatori d’urto per protezione di portali e cuspidi. Avvio e fine lavori nel 2025. L’intervento, che interesserà diversi Comuni della Provincia di Bergamo lungo la strada provinciale SP 671, consiste nella protezione di alcuni punti singolari dell’itinerario attraverso l’installazione di dispositivi di ritenuta stradale in corrispondenza di cuspidi e di strutture metalliche, quali portali, e nella sistemazione e adeguamento di tratti di barriera esistenti e/o danneggiati.

BRESCIA: SP 2 Urago d’Oglio Orzinuovi: adeguamento della carreggiata stradale nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP 72 e l’intersezione con la SP BS 235 – lotto 1. Avvio lavori nel 2024, fine lavori nel 2025. L’intervento, localizzato nei comuni di Roccafranca e Orzinuovi, lungo la strada provinciale SP n.2, costituisce il 1° Lotto di un intervento più ampio di adeguamento della carreggiata stradale nel tratto compreso tra l’intersezione con SP n. 72 e l’intersezione con la SP 235 e consiste nella sistemazione di una curva pericolosa, realizzazione di due nuove rotatorie, comprensive di illuminazione pubblica e la messa in sicurezza di intersezione a raso mediante segnaletica luminosa verticale ed orizzontale.

COMO: Interventi manutentivi straordinari di messa in sicurezza della strada provinciale 15 di Erbonne. Avvio e fine lavori nel 2025. L’intervento, localizzato lungo la strada provinciale SP n. 15 di Erbonne nel Comune di Centro Valle Intelvi, consiste nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della piattaforma stradale, le cui specifiche saranno individuate da parte della Provincia nell’ambito della fase di progettazione esecutiva.

CREMONA: SSPP 20-42-63-94: lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili e della segnaletica stradale delle strade in epigrafe e di tratti limitrofi. Avvio e fine lavori nel 2024. L’intervento, che interessa i comuni di Ostiano, Ricengo, Rivarolo del Re ed Uniti, Salvirola lungo l’itinerario di 4 strade provinciali, SP n. 20, n. 42, n. 63, n. 94, consiste nella realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili e della segnaletica stradale, le cui specifiche saranno individuate dalla Provincia nell’ambito della fase di progettazione.

LECCO: Manutenzione straordinaria strade lungo SP 72 e SP 583 – V2428. Avvio e fine lavori nel 2025. L’intervento, che interessa i Comuni di Airuno, Brivio, Garlate, Mandello del Lario, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Valmadrera, lungo l’itinerario di 2 strade provinciali, la SP n. 72 e la n. 583, consiste nella realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento dei piani viabili e della segnaletica.

LODI: Lavori di riqualificazione della SP 107 dal km 13+800 al km 14+200 nel Comune di Livraga con la realizzazione di una rotatoria. Avvio lavori nel 2024, fine lavori nel 2025. L’intervento, localizzato nel Comune di Livraga lungo la strada provinciale SP n.107, consiste nella realizzazione di una nuova rotatoria e dell’adeguamento del tratto stradale tra il km 13+800 e il km 14+200, secondo il progetto definitivo curato dalla Provincia di Lodi.

MANTOVA: Riqualificazione dell’intersezione tra la SP 7, via compartitori e strada Olza attraverso la realizzazione di una rotatoria nel Comune di Mariana Mantovana. Avvio e fine lavori nel 2025. L’intervento, localizzato nel Comune di Mariana Mantovana lungo la strada provinciale SP n.7, consiste nella realizzazione di una rotatoria per mettere in sicurezza l’incrocio pericoloso in prossimità dell’intersezione con via Compartitori e strada Olza. Le caratteristiche del progetto sono state individuate dalla Provincia di Mantova.

MILANO: Ripristino Sede Stradale SP 38 ‘Gaggiano – Rosate’. Avvio e fine lavori nel 2025. L’intervento, che interessa un tratto di strada provinciale SP n. 38 Gaggiano-Rosate situato nel territorio del Comune di Gaggiano, consiste nell’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria per il ripristino di un tratto stradale in prossimità della Roggia Gamberina.

MONZA B.: Rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali. Avvio e fine lavori nel 2025. L’intervento, che interessa diversi Comuni degli itinerari delle strade di competenza della Provincia, consiste nella realizzazione di interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade provinciali, le cui specifiche saranno individuate da parte della Provincia nell’ambito della fase di progettazione esecutiva.

PAVIA: Completamento e riqualifica della SP 37 in comune di Albuzzano dalla frazione Alperolo alla intersezione della SP ex SS 234. Avvio lavori nel 2024, fine lavori nel 2025. L’intervento, localizzato nel comune di Albuzzano lungo la strada provinciale SP n.37, consiste nella riqualificazione e messa in sicurezza del tratto stradale ricompreso tra la frazione Alperolo e l’intersezione con la SP n. 234, secondo le specifiche individuate dalla Provincia nell’ambito della fase di progettazione esecutiva.

SONDRIO: Intervento di messa in sicurezza della SP 15 della Valmalenco, al km 6+400 in territorio del Comune di Torre di Santa Maria – posa di barriera paramassi e costruzione nuovo muro a protezione della SP. Avvio e fine lavori nel 2025. L’intervento, localizzato nel Comune di Torre Santa Maria, lungo la strada provinciale SP n.15 della Valmalenco, consiste nella messa in sicurezza dell’itinerario provinciale attraverso la posa di barriera paramassi e la costruzione di un muro a protezione della strada provinciale.

VARESE: Realizzazione della rotatoria tra la SP 69 e la SP 4 nel Comune di Angera. Avvio lavori nel 2024, fine lavori nel 2025. L’intervento, localizzato nel comune di Angera, all’intersezione tra la strada provinciale SP n.69 e SP n.4, consiste nella messa in sicurezza dell’itinerario stradale, secondo le specifiche del progetto curato dalla Provincia di Varese.

