Musica a Sorrento: al teatro Tasso i ‘Suoni Divini 2024’

Suoni Divini giunge alla sua XIII edizione. In programma dal 11 al 13 ottobre nel Teatro Tasso di Sorrento offre una tre giorni di grande musica.

Prima serata

Venerdì 11 ottobre apre un pezzo della storia della musica rock italiana, Banco del mutuo soccorso. Sono la band che ha rappresentato il rock progressivo in Italia. Alle spalle del gruppo ci sono lunghi anni di successi ma soprattutto di crescita ed evoluzione, grazie alle quali rappresenta oggi parte della storia della grande musica italiana. Con un concerto di oltre due ore e trenta attraverseranno la loro carriera in musica.

Open act: Giovanni Cinque, voce e chitarra

Seconda serata

Sabato 12 ottobre Perturbazioni & Nada presentano in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André il loro ultimo lavoro “La Buona Novella”, una rilettura integrale live, originale e inedita dell’omonimo album di Faber uscito nel 1970. Perturbazione, affermata band del panorama pop-rock italiano, sceglie di reinterpretare questo album di De André perché rappresenta un omaggio all’eredità musicale di uno dei più importanti artisti italiani di tutti i tempi.

Open act: 12 Corde, Gennaro Mastellone voce, chitarra ritmica e Paolo Reale chitarra solista.

Terza serata

Mario Rosini, in programma domenica 13 ottobre, è un musicista di grande talento, noto per la sua voce calda e coinvolgente e la sua abilità al pianoforte. Nel 2004 arriva secondo al Festival di Sanremo e nel 2024 accresce la sua popolarità partecipando alla quarta edizione di The Voice Senior su Rai 1. Tra le tantissime collaborazioni ricordiamo quelle con Gino Vannelli, Pino Daniele, Mia Martini e Anna Oxa.

Open act: Anna Davide voce e Massimo Sorrentino chitarra

Suoni Divini Divino Vino è organizzato dal Comune di Sorrento.

I concerti sono in programma per le ore 20:00.

Altre info su www.suonidivinisorrento.it

Ingresso: 5 euro

Abbonamento per le tre serate: 10 euro

Prevendite attive on line: www.ticketone.it

Info WhatsApp +39 3332202242

