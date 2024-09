Inter, Milan e Juventus nella storia della Champions League: 26 finali totali

Ecco le più grandi squadre italiane che si sono distinte in Champions League sia per le vittorie che per le finali disputate per un totale di 26, tuttavia, la Juventus è anche protagonista di un record negativo assoluto perché è il club che ha perso più finali nella storia della competizione: ben sette su nove.

Anche se il Milan ha toppato la prima gara contro il Liverpool perdendo 3 a 1 resta la squadra più blasonata e anche la migliore italiana, molto spesso ha dominato le quote scommesse riuscendo a vincere ben 7 Champions League su un totale di 11 finali disputate.

L’ultima squadra italiana che ha vinto la Champions League nel 2010 con Mourinho ed

è anche l’ultimo club che è riuscito a raggiungere una finale nel 2023 perdendo di misura contro il Manchester City. Il Biscione ha vinto 3 finali su 6 nella storia di questa competizione.

La finale tutta italiana del 2003: Milan – Juventus

Questo è l’unico esempio che abbiamo di finale di Champions 100% italiana e a spuntarla fu il Milan ai rigori guidato da Carlo Ancelotti che andava a vincere il suo primo trofeo UEFA. Sulla panchina dei Bianconeri sedeva il CT futuro campione del mondo 2006 Marcello Lippi.

La finale persa dal Milan nel 2005 contro il Liverpool, la rivincita nel 2007

Quella del 25 maggio 2005 è rimasta nella storia come una delle finali Champions più assurde mai disputate. Sulla panchina del Milan c’era ancora Carlo Ancelotti, che in tre anni arrivava per la seconda volta al top di questa competizione e sulla panchina del Liverpool c’era Rafa Benitez.

I diavoli giocano un primo tempo da paura, Maldini segna il primo minuto, Crespo realizza una doppietta che porta il Milan sul 3-0 al 45°. Nel secondo tempo bastano 6 minuti ai Reds per pareggiare i conti, dal 54º al 60º minuto di gioco segnano Gerrard, Smicer, Alonso e il risultato finale al novantesimo resta fermo sul 3 – 3. Il resto è storia, il Diavolo perse ai rigori ma si rifece nella finale del 2007 quando sconfisse il Liverpool per 2 a 1 con una doppietta di Pippo Inzaghi.

Le finali di Champions del Biscione

Se il Milan è stato il primo club italiano a vincere la Champions League il 22 maggio del 1963, la Beneamata è stata la prima squadra italiana a vincere per due anni consecutivi questo torneo nel ‘64 e nel ‘65, arrivando anche in finale nel 1967 e perdendo contro il Celtic.

Nel 1972 i nerazzurri persero in finale contro l’Ajax e hanno dovuto aspettare fino al 2010 per vincere la loro terza Champions League nella finale del 22 maggio contro il Bayern Monaco, in quella occasione il biscione realizzò il triplete e ancora oggi l’unica squadra italiana che è riuscita a raggiungere questo traguardo. L’ultima apparizione in finale dell’ Inter è quella del 2023 contro il Manchester City e dopo una gara in cui i Nerazzurri hanno lottato con tutte le loro forze, hanno perso 1 a 0 contro l’Armata di Guardiola.

Attualmente il Biscione è tra le italiane meglio favorite per la vittoria nelle quote Champions

League 2025 a quota 26, la Juventus dopo la vittoria contro il PSV e quotata vincente a 34,

mentre il Milan a seguito di una nuova sconfitta contro il Liverpool nella prima gara di questa stagione è quotato vincente a 67.

