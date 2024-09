Miss Italia, però, non è solo divertimento: non mancano, nemmeno quest’anno, i momenti di ascolto e di riflessione. Oggi la giuria ha dovuto ascoltare non poche denunce di atti di bullismo subiti dalle ragazze, che sia per il colore della pelle, per il sovrappeso o per qualsiasi altra condizione che che può far sentire ‘diversa’ una donna.

E poi c’è la storia di Laura: emigrata dalla Romania all’Italia da bambina, ha affrontato difficoltà di integrazione e gravi traumi familiari, come gli abusi sessuali subiti dal compagno della madre. La solitudine e l’isolamento l’hanno spinta a trovare rifugio nella scrittura, grazie anche al sostegno della sua insegnante di italiano e della nonna, figure centrali nella sua vita. Grazie all’istruzione e alla scoperta della nostra cultura, Laura ha ritrovato la sua forza interiore. Oggi ringrazia l’Italia e sogna di diventare una scrittrice. Una storia di resilienza, crescita personale e riscatto.