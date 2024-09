Dopo i live degli artisti della nuova scena musicale Peripezie, Centomilacarie, Mecna, Ariete, Deva, Fabrizio Moro, Il Tre, Kelly Joice, I Santi Francesi, Margherita Vicario, Rondo De Sosa, Neima Ezza e Capo Plaza e dopo il trionfo dell’unico live italiano degli Europe, l’ultimo appuntamento è domenica 8 settembre 2024 con l’animazione per i bambini con i personaggi di Rai Yoyo, le masterclass e le finali dei contest “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL” e “EUROPEAN VOICE & SOUND” e i concerti di “RAGAZZI IN FESTA” con The Kolors alle 21.30.

“RAGAZZI IN FESTA”, l’ultimo appuntamento dell’estate 2024 alla Trentino Music Arena previsto domenica 8 settembre 2024, è l’evento che vuole unire tutte le generazioni.

Saranno i The Kolors, la band arrivata al successo nel 2015 grazie ad Amici di Maria De Filippi e protagonista delle classifiche italiane e internazionali degli ultimi anni con diverse hit, a chiudere l’estate 2024 della Trentino Music Arena.

A partire dalle ore 16.00 avrà inizio l’animazione per i bambini con i personaggi di Rai Yoyo Oreste e Benedetta Castagna, Bumbi Live Show, il Mago Bolle Giganti, Laura Carusino e Andrea Beltramo e il Mago Tornadò.

A seguire, sempre nel pomeriggio di domenica 8 settembre presso la Trentino Music Arena a Trento si svolgeranno, inoltre, le masterclass e le finali dei contest “European Voice & Sound” e “International Voice & Baby Talent Festival”.

I contest “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL” (per cantanti e musicisti tra i 3 e i 17 anni) e “EUROPEAN VOICE & SOUND” (per cantanti e musicisti dai 14 anni in su), organizzati da Nove Eventi Srl, hanno l’obiettivo di formare nuovi cantanti e musicisti e introdurli nel mondo della musica per far emergere nuovi talenti attraverso l’assegnazione di un premio che riconosca i meriti personali/artistici. Nel corso dei Festival saranno valorizzate le capacità vocali e le capacità dei singoli musicisti. Per ognuno dei due contest è previsto un vincitore per la categoria Best Vocal Performance (BVP) e un vincitore per la categoria Best Instrumental Performance (BIP).

I vincitori dei due contest saranno ospiti di Sanremo Rock sul palco del Teatro Ariston sabato 14 e domenica 15 settembre 2024.

La giuria sarà composta da Sandra Matuella (Presidente di giuria), Emilio Munda, Piero Romitelli.

“TMA CONTEST – Sali sul palco della Trentino Music Arena” è il contest organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara per dare l’opportunità ad artisti trentini e band trentine di salire sul palco della Trentino Music Arena in apertura dei concerti dei grandi artisti di DRIP Festival (Capo Plaza, Neima Ezza, Naska, Rondo Da Sosa, Valentina Carati, Don Ft Cromo, Rebel Roots) e Ragazzi in festa (Oreste Castagna ed il mondo dei bimbi, The Kolors). https://www.tmacontest.it/