Maria Montessori – La nouvelle femme vede protagonista Jasmine Trinca nel ruolo della pedagogista di origine marchigiane che ha rivoluzionato con il suo metodo l’educazione e l’approccio all’infanzia. Un racconto al femminile, femminista e profondamente illuminante che vede al centro Maria Montessori, figura che ha precorso i tempi, lottando, all’inizio del secolo scorso, per l’eguaglianza di diritti in un mondo dominato da paternalismo e maschilismo.

L’escamotage attraverso il quale la regista Léa Todorov – figlia del più grande storico della letteratura russa, Tzvetan Todorov- costruisce l’intreccio della vicenda è l’incontro di Maria Montessori e Lili d’Alengy. Quest’ultima è una famosa e fatale mondana parigina che ha un segreto vergognoso: una figlia disabile, Tina, che tiene nascosta per proteggere la sua carriera nei salotti dell’alta società fin de siècle. Decide di portarla a Roma da dove arriva notizia di una pedagogista che sa come trattare casi simili. Le due donne, Jasmine Trinca (La stanza del figlio; Fortunata) e Leïla Bekhti (The Restless; A Man In a Hurry) diversissime in tutto, troveranno lentamente un’intesa inaspettata che porterà alla luce un segreto condiviso.

Maria Montessori – La nouvelle femme mostra la lotta di emancipazione di una donna, sia nella vita privata che sul lavoro, e l’ideazione di un metodo, oggi universale, della sua sperimentazione e perfezionamento. Interessante e centrale è nel film il passaggio dall’applicazione del metodo Montessori con bambini con difficoltà di apprendimento all’uso con bambini normodotati, evidenziando l’importanza di un approccio all’insegnamento inclusivo e personalizzato, concepito per valorizzare tutte le diversità per un’istruzione accessibile a bambini di ogni condizione sociale e abilità.

Maria Montessori – La nouvelle femme sarà nelle sale italiane con Wanted dal 26 settembre con patrocinio dell’Opera Nazionale Montessori – ETS”.

L’Opera Nazionale Montessori è stata fondata per volontà di Maria Montessori nel 1924 con Regio decreto dell’8 agosto. Ha il fine di promuovere, a livello nazionale e internazionale, la formazione degli insegnanti e l’applicazione del metodo, la divulgazione e il continuo approfondimento del pensiero educativo di Maria Montessori.

Maria Montessori – La nouvelle femme è prodotto da Geko Films in coproduzione con tempesta, con la partecipazione di Canal+, Ciné+, con il sostegno di Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), Regione Ile de France, Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, in associazione con Ad Vitam, Indie Sales, Cineaxe 4 e Cinecap 6.

