Manovra – Calderone, ministro del Lavoro e Politiche sociali, a 24 Mattino su Radio 24: favorevole al Tfr nei fondi con silenzio-assenso

“Sono assolutamente d’accordo su un nuovo semestre di silenzio-assenso per il versamento del Tfr nei fondi pensione. Bisogna far una nuova campagna di sensibilizzazione sulla previdenza complementare”. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone a 24 Mattino su Radio 24. “La previdenza complementare – ha specificato a Radio 24 – ha la possibilità di essere un ausilio a una pensione dignitosa. Bisogna far cambiare la mentalità ai lavoratori”.

Manovra – Calderone, ministro del Lavoro e Politiche sociali, a 24 Mattino su Radio 24: probabile intervento sui fondi pensione in manovra

Un intervento in manovra sul rafforzamento dei fondi pensione “è assolutamente probabile che ci sia”. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone a 24 Mattino su Radio 24. “Non sarà stravolgente però credo sia importante coniugare questi due percorsi” – ha detto a proposito del pilastro pubblico e di quello complementare – non perché il primo pilastro possa essere sufficiente perché con il sistema contributivo se si versa tanto il rendimento sarà adeguato ma è un supporto ulteriore ma anche un modo di essere previdenti, di guardare al futuro in un’ottica di risparmio”. Calderone ha detto a Radio 24 di essere d’accordo sull’introduzione di un nuovo semestre di silenzio assenso per il trasferimento del Tfr sui fondi pensione.

Lavoro – Calderone, ministro del Lavoro e Politiche sociali, a 24 Mattino su Radio 24: sono 89mila le persone senza Rdc e senza sussidi

“Gli occupabili, quelli che non accedevano all’assegno di inclusione secondo i requisiti della nuova misura, erano 414mila persone, non nuclei, di queste una parte ha fatto richiesta per il Supporto di formazione lavoro, una parte è transitata nell’Adi (assegno di inclusione) per fragilità complesse che avevano, altre hanno trovato lavoro.” Lo ha spiegato la ministra del Lavoro, Marina Calderone a 24 Mattino su Radio 24 a proposito delle polemiche sulle famiglie che hanno perso il Reddito di cittadinanza e non sono transitate nel reddito di inclusione. “Circa 89mila persone non hanno fatto domanda per il Sf (Supporto per la formazione e il lavoro, ndr) e non risultano lavorare. Su questo credo si possano fare tante valutazioni. Sono platee mobili, non è un elemento statico”.

Manovra – Calderone, ministro del Lavoro e Politiche sociali, a 24 Mattino su Radio 24: ragionare su lavoro oltre i 67 anni ma volontario

“Penso che un ragionamento sulla flessibilità in uscita in termini di ampliamento del percorso lavorativo si debba e si possa fare su base volontaria”. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone a 24 Mattino su Radio 24 a proposito dell’ipotesi di rinviare la pensione dopo i 67 anni nel pubblico impiego su base volontaria a fronte di una richiesta delle amministrazioni e le possibilità che questo avvenga anche nel privato. “Ci deve essere – ha aggiunto a Radio 24 – l’assenso del lavoratore e da parte dell’azienda o dell’amministrazione se parliamo di dipendenti pubblici. In alcuni ruoli delle amministrazioni il ricambio non è così facile e così immediato. Bisogna ragionare sul fatto che il trasferimento delle competenze richiede tempo”.

Altri articoli di Attualità su Dietro la Notizia