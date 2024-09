CRI: un grande impegno anche durante la Notte della Taranta

Tra le eccellenze italiane spicca, non solo in occasione di eventi eccezionali ed emergenziali, la .

È durante un grande evento come quello in Puglia, la famosa Notte della Taranta a Melpignano, che le attività poste in essere dai volontari della CRI risultano di straordinaria necessità ed importanza, come ci illustra uno dei rappresentanti del comitato Regionale della Puglia, il Colonnello CRI Nicola Lobosco, Commendatore OMRI e tra i membri fondatori della neonata APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana.

Più che le parole sono i numeri espressi dalla CRI, in eventi pubblici di questa portata, a raccontare lo sforzo profuso e la professionalità messa in campo da tutti gli attori chiamati in causa.

Allestito un quartiere generale della Croce Rossa

Non solo l’ambulanza e le tante squadre presenti nei pressi nell’area concerto ma un vero e proprio quartiere generale della Croce Rossa allestito all’interno di un edificio scolastico che è stato messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Qui, si è svolto il servizio sanitario logistico e quello di ristoro e dormitorio dei volontari. Il Comandante del Campo base era il Colonnello CRI Nicola Lobosco, coadiuvato dal lavoro del Comandante del Centro di Mobilitazione Puglia, Ten. Col. Com. Cav. Carlo Bosna.

Il report degli interventi

Il Report degli interventi durante la Notte della Taranta 2024 riporta i seguenti dati: 125 Interventi totali: 125 interno PMA di cui 4 ospedalizzati (trauma cranico, ustione II grado, dolore toracico, strappi muscolari). Sono stati 84 gli interventi su genere femminile (35%) e 41 su genere maschile (30%). Sono stati 90 gli interventi sul campo con risoluzione immediata da parte delle squadre dei soccorritori.

