Acli Novate lancia un concorso artistico per gli 80 anni

Acli Novate lancia un concorso artistico

Per l’ 80esimo anniversario di costituzione del circolo Acli novatese, è stato lanciato un contest per la realizzazione di un murales nello spazio di fronte alla sede in via Don Minzoni angolo via Vignone.

«Il murales deve rappresentare tre momenti importanti della storia italiana: Costituzione, Antifascismo e Formazione che rappresentano alcuni dei nostri pilastri. Il murales coprirà una superficie di 15 metri quadrati e sarà composto da tre blocchi di cemento. Attendiamo bozzetti e preventivi entro il primo novembre», spiegano dall’Acli.

Come dovrebbe venire il murales

Per la prima parte del murales, viene richiesta la figura di Don Lorenzo Milani, la seconda parte, continuano dall’Acli, vorrebbe essere dedicata ad un prete antifascista, ovvero Don Minzoni, anche nome della via della sede Acli novatese. La terza rappresentazione vuole invece essere un riconoscimento alle donne madri della Costituzione italiana e l’Acli propone Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Merlin, Teresa Noce e Nilde Jotti.

Un’apposita commissione

Vaglierà le proposte pervenute e assegnerà il lavoro che dovrà essere svolto entro il mese di febbraio 2025. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Giovanna al numero: 347.8772556

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia