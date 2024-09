30anni del Piccolo teatro sperimentale, corsi di recitazione

La direzione artistica del Piccolo Teatro Sperimentale di Federico Barsanti compie trent’anni.

Nel 1994 fu l’attrice Raffaella Panchini ad affidargli il testimone, che Barsanti ha tenuto alto formando con il suo speciale coaching artisti di fama internazionale.

Anche quest’anno ha aperto le iscrizioni ai corsi di teatro per la stagione 2024.25 per offrire la possibilità a bambini, ragazzi e adulti di poter intraprendere la strada della recitazione.

“In questa scuola si “Viaggia – continua – e non solo metaforicamente. Sono pronti i programmi per un anno molto speciale, dopo quello appena concluso in modo propriamente spettacolare! Per me insegnare è una vocazione alla quale è impossibile rinunciare”

Far parte della Scuola di Federico Barsanti significa aprirsi ad un Viaggio Poetico e compiere anche trasformazioni interiori. Attraverso esercizi e pratiche con la Strategia Poetica (Disciplina Artistica Interiore da lui coniata nel 2012 e dalla quale ha tratto anche il libro-metodo omonimo) e l’Arte del Teatro ci si avvicina alle più moderne tecniche delle Arti Performative per fare un’esperienza esaltante, sia per chi vuole approfondire sia per chi vuole avvicinarsi per diletto: dalla Commedia dell’Arte al mondo del Teatro-Danza e d’Azione, ma anche nozioni dal mondo Cinematografico e della Televisione, Dizione, Doppiaggio e tanto altro ancora.

Ad arricchire il programma anche stage e corsi tenuti dall’attrice, doppiatrice, performer e cantante Valentina Gianni.

“Gli ho portato dei problemi e me ne sono andata con delle soluzioni. Quello che dovrebbero fare tutti i professionisti, non come i commercialisti, per dire, che invece di risolverti le rogne ti incasinano la vita… vabbè ma questa è un’altra storia.” Teresa Cinque

Sono fortunato ad avere la risorsa teatrale di Federico vicino casa. Colto, preparato e soprattutto sensibile con un occhio all’internazionale.

Per me il miglior laboratorio possibile.” Arnaldo Magnini

Dove: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio, Lido di Camaiore, Massarosa, ma anche l’opportunità di compiere viaggi esperienziali davvero unici, presso luoghi magici come il Teatro Antico di Tindari, in Sicilia, nel meraviglioso contesto del Festival Internazionale TindariSwitchFest, ma anche in Sardegna e altri luoghi meravigliosi all’estero.

www.piccoloteatrosperimentale.com – www.piccoloteatrosperimentale.com www.federicobarsanti.com

OPENDAY sabato 5 ottobre ore 17,30 a Viareggio, presso FusionDance e Yoga Studio via Maroncelli 130 e Domenica 6 ottobre ore 17,30 presso Danzarte a Pietrasanta, via Torraccia 15

