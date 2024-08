Telegram. Fiorini: “Bisogna regolamentare la crittografia”

“La crittografia è uno degli strumenti più potenti nel mondo digitale contemporaneo, offrendo protezione e sicurezza in molteplici ambiti. Telegram, una delle piattaforme di messaggistica più popolari, è nota per la sua robusta infrastruttura crittografica. Tuttavia, l’adozione di questa tecnologia solleva questioni complesse e talvolta controverse, che vanno dall’uso criminale alla protezione della privacy individuale e il supporto alle forme di dissenso in regimi autoritari”.

Cybersecurity

Così Fabrizio Fiorini, esperto di cybersecurity e docente all’Università degli Studi di Milano – Bicocca di It governance in “Digital Transformation, Trasparenza e Dematerializzazione” commenta la notizia dell’arresto del fondatore di Telegram.

“Se da una parte la crittografia garantisce che le comunicazioni rimangano private e al sicuro da occhi indiscreti, dall’altra parte è spesso criticata per il suo potenziale utilizzo da parte di criminali. Era prevedibile – prosegue Fiorini – che la protezione offerta da Telegram attirasse l’attenzione di organizzazioni criminali e terroristiche che sfruttano la piattaforma per comunicare e pianificare operazioni illecite, sfuggendo così alla sorveglianza delle forze dell’ordine. Per questo lo strumento deve essere regolamentato, ma è fondamentale farlo senza stravolgere le tutele individuali e rispettando i principi generali del diritto, specialmente in ambito di responsabilità penale. La sfida è trovare un equilibrio che permetta di massimizzare i benefici della crittografia, minimizzando al contempo i potenziali abusi. In ogni caso, l’importanza della crittografia per la sicurezza personale, la privacy e la libertà di espressione è indiscutibile, rendendola un elemento essenziale delle comunicazioni moderne” conclude Fiorini.

