Parma più green: KilometroVerdeParma punta a 100mila alberi

Parma: si pianteranno 100mila alberi entro il 2025

Parma si prepara a un grande cambiamento. Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, nato nel 2020, ha l’ambizioso obiettivo di piantare ben 100mila alberi entro il 2025, creando così un vero e proprio polmone verde per la città e per l’intero territorio parmense. Un sogno che sta per realizzarsi: 70mila alberi sono stati già messi a dimora.

Un progetto partecipato.

L’iniziativa, aperta a tutti, invita cittadini, aziende ed enti a contribuire attivamente alla riforestazione del territorio. Chiunque possegga un terreno inutilizzato può metterlo a disposizione, mentre chi desidera sostenere il progetto può farlo economicamente o offrendo il proprio tempo come volontario.

Una rete in crescita.

Ad oggi, il consorzio conta già oltre 110 aderenti, tra soci ordinari e sostenitori. Tutti insieme stanno lavorando per creare una rete di boschi che non solo migliorerà la qualità dell’aria e dell’ambiente, ma offrirà anche numerosi benefici per la biodiversità e il benessere delle comunità locali.

Un futuro sostenibile.

Le piantagioni del KilometroVerdeParma seguono rigorosi standard di sostenibilità. La certificazione di gestione sostenibile delle foreste assicura infatti che esse siano gestite in linea con stringenti requisiti ambientali, sociali ed economici. Inoltre il progetto, coinvolgendo attivamente le scuole, educa le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente e alla cura del territorio.

Un modello da seguire.

Il successo del KilometroVerdeParma potrebbe ispirare altre città italiane a intraprendere percorsi simili, dimostrando che la riforestazione urbana è un investimento per il futuro e una scelta vincente per un’Italia sempre più verde e sostenibile.

Parma sta dimostrando che è possibile trasformare un sogno in realtà, creando un futuro più verde e sostenibile per tutti.

