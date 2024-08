Night Lovell arriva in Italia con una data unica:24 novembre

Il rapper e produttore canadese NIGHT LOVELL arriva in Italia con una data unica. La data prodotta e organizzata da Vivo Concerti si terrà domenica 24 novembre 2024 al Circolo Magnolia.

I biglietti per lo show sono disponibili online su vivoconcerti.com, da oggi, venerdì 9 agosto 2024, alle ore 10.00

Cresciuto in un ambiente immerso nella musica Night Lovell (al secolo Shemar Cuba Paul) – nato a Ottawa, Ontario, nel 1997- inizia la sua carriera nella produzione musicale con lo pseudonimo di KLNV (o Killanov), per poi assumere il suo nome d’arte attuale iniziando a rappare nel 2013. Con Dark Light – il suo singolo pubblicato nel 2014 – l’artista ottiene un enorme successo totalizzando decine di milioni di ascolti sulle principali piattaforme e raggiungendo una fanbase mondiale. Nello stesso anno Night Lovell pubblica in modo indipendente l’album di debutto Concept Vague e in seguito nel 2016 il disco Red Teenage Melody. L’artista torna nella scena musicale nel 2019 e fino al 2023 pubblica nuovi progetti tra cui gli album Goodnight Lovell – che include collaborazioni con i principali esponenti della scena urban – Just Say You Don’t Care e I HOPE YOU ARE HAPPY.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

