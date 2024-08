Cricca: “Vivere a Riccione”, il nuovo singolo

Si intitola “Vivere a Riccione” (Columbia Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Cricca, il giovane cantautore che dedica questo brano estivo alla sua città natale. “Vivere a Riccione” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 2 agosto e verrà presentato sul palco di Deejay On Stage, l’evento musicale estivo di Radio Deejay, che ogni anno attira migliaia di persone proprio a Riccione, per celebrare la musica e il divertimento.

Nel frattempo, il pezzo è già in pre-save a questo link: https://Columbia.lnk.to/Cricca.

Questo singolo è un omaggio di Cricca alle sue origini, una canzone in cui l’artista sottolinea il legame che li unisce e in cui vuole esprimere l’atmosfera unica che caratterizza questa città. “Vivere a Riccione”, scritto e prodotto da Francesco Picciano, Max Corona, Francesco De Benedittis, Giovanni Cricca e Cristian Bonato, è un inno estivo che cattura l’essenza del vivere nella celebre città costiera, con un testo che evoca immagini di spiagge assolate, insieme ai suoi luoghi più famosi, dall’Aquafan a Viale Ceccarini. Il fresco accordo di chitarra richiama le vibes estive e calde tipiche di Riccione, regalando un mood spensierato al brano.

L’approccio autentico e genuino di Cricca alla musica gli ha permesso di costruire una connessione speciale con chi lo ascolta, anche grazie ai suoi viaggi, che hanno contribuito ad arricchire il suo bagaglio personale e artistico. Di recente, infatti, l’artista ha intrapreso un significativo viaggio in Africa, un’esperienza che ha avuto un impatto profondo sulla sua creatività. Per Cricca l’estate si prospetta ricca di live: oltre ad esibirsi sul palco di Deejay On Stage, infatti, il giovane cantautore porterà la sua musica, tra le altre tappe del tour estivo, anche al Webboh Fest a Rimini, il 3 agosto.

La dedica in musica “Vivere a Riccione” di Cricca arriva dopo il suo ultimo singolo, intitolato “zero drammi”, scritto da Francesco Picciano, Piero Romitelli e Giovanni Cricca e co-prodotto da Enrico Brun (già produttore per Pinguini Tattici Nucleari, Maneskin, Tha Sup e moltissimi altri).

Lo scorso dicembre ha pubblicato “Sbagliato”, brano scritto da Francesco Picciano e da Giovanni Cricca e coprodotto da Alessandro Gemelli (già produttore per Alfa, Lda, Albe, Tredicipietro e Roshelle, tra gli altri). Precedentemente, ha partecipato al talent-show più famoso della televisione italiana, Amici, dove ha conquistato il pubblico, diventando uno dei cantanti più amati della sua edizione e raggiungendo la fase finale del programma. Durante l’esperienza ad Amici 22, l’artista ha pubblicato “Se mi guardi così”, singolo che conta più di 3.5 milioni di stream combinati, scritto da Francesco Picciano e Giovanni Cricca, e prodotto da Cristian Bonato, Max Corona e Federico Mecozzi. Con questo pezzo Cricca ha vinto Area Sanremo 2021, arrivando a un passo dalla partecipazione a Sanremo Giovani 2021, e ha gareggiato a Deejay On Stage 2022.

A questo sono seguiti i brani “Supereroi”, con oltre 1,4 milioni di stream su Spotify, “Maledetta felicità” e “Australia”, che ha anticipato il suo omonimo EP d’esordio, intitolato “Cricca”.

